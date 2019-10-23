0553 313 94 23

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları sahaya çıkıyor

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda Türk takımları Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, üçüncü hafta maçlarını yarın sahalarında yapacak.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:22
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları sahaya çıkıyor

Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda üçüncü hafta maçları yarın yapılacak. 

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, üçüncü maçlarını seyircisi önünde oynayacak.

K Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden Beşiktaş, üst tura yükselme şansını sürdürmek için sahasında, 4 puanı bulunan Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Avrupa'da 219. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, "Kupa 2"de 117. kez mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Trabzonspor'un rakibi Krasnodar

Trabzonspor, C Grubu'nda üçüncü haftada Rusya'dan Krasnodar'ı ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda, saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya'dan Harald Lechner yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak.

Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalışacak. Konuk Krasnodar ise ilk iki açında puanla tanışamadı.

Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de 84. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 47 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i ağırlayacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersek'ten hakem Irfan Peljto yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den yayımlanacak.

Medipol Başakşehir, grupta 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Avusturya temsilcisi ise ilk iki maçında 4 puan aldı.

Avrupa kupalarındaki 23. sınavını verecek Medipol Başakşehir, daha önce 22 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Başakşehir, diğer maçlarda ise 8 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:22
  1. Beşiktaş
  2. futbol
  3. Kupa 2
  4. Medipol Başakşehir
  5. Trabzonspor
  6. UEFA Avrupa Ligi
  7. Üçüncü hafta
  8. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
    4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    13. Galatasaray'da Küfür krizi!
    14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi