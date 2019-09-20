UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuç! İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi grup mücadeleleri 19 Ekim Perşembe gecesi oynanan maçlarla başladı. İşte, Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar. Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları.20 Eylül 2019 Cuma 00:17
UEFA Avrupa Ligi grup mücadeleleri 19 Ekim Perşembe gecesi oynanan maçlarla başladı. İşte, Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar. Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başladı. Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ilk maçlarına çıktı. İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları.
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuç
A Grubu
APOEL-Dudelanga: 3-4
Karabağ-Sevilla: 0-3
B Grubu
D.kiev-Malmö: 1-0
Kopenhag-Lugano: 1-0
C Grubu
Basel-Krasnodar: 5-0
Getafe-Trabzonspor: 1-0
D Grubu
PSV-Sporting: 3-2
Linz-Rosenborg: 1-0
E Grubu
Rennes-Celtic: 1-1
CFR Cluj-Lazio: 2-1
F Grubu
Frankfurt-Arsenal: 0-3
Standar-Guimaraes: 2-0
G Grubu
Porto-Young Boys: 2-1
Rangers-Feyenoord: 1-0
H Grubu
Ludogorest-CSKA Moskova: 5-1
Espanyol-Ferencvaros: 1-1
I Grubu
Wolsburg-Oleksandria: 3-1
Gent-Saint-Etienne: 3-2
J Grubu
Roma-Başakşehir: 4-0
M'Gladbach-Wolfberger: 0-4
K Grubu
Wolverhampton-Braga: 0-1
Slovan-Beşiktaş: 4-2
L Grubu
Manchester United-Astana: 1-0
Partizan-Az Alkmaar: 2-2
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