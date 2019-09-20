UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuç! İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi grup mücadeleleri 19 Ekim Perşembe gecesi oynanan maçlarla başladı. İşte, Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar. Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları.

UEFA Avrupa Ligi grup mücadeleleri 19 Ekim Perşembe gecesi oynanan maçlarla başladı. İşte, Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar. Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başladı. Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ilk maçlarına çıktı. İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları. UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuç A Grubu APOEL-Dudelanga: 3-4 Karabağ-Sevilla: 0-3 B Grubu D.kiev-Malmö: 1-0 Kopenhag-Lugano: 1-0 C Grubu Basel-Krasnodar: 5-0 Getafe-Trabzonspor: 1-0 D Grubu PSV-Sporting: 3-2 Linz-Rosenborg: 1-0 E Grubu Rennes-Celtic: 1-1 CFR Cluj-Lazio: 2-1 F Grubu Frankfurt-Arsenal: 0-3 Standar-Guimaraes: 2-0 G Grubu Porto-Young Boys: 2-1 Rangers-Feyenoord: 1-0 H Grubu Ludogorest-CSKA Moskova: 5-1 Espanyol-Ferencvaros: 1-1 I Grubu Wolsburg-Oleksandria: 3-1 Gent-Saint-Etienne: 3-2 J Grubu Roma-Başakşehir: 4-0 M'Gladbach-Wolfberger: 0-4 K Grubu Wolverhampton-Braga: 0-1 Slovan-Beşiktaş: 4-2 L Grubu Manchester United-Astana: 1-0 Partizan-Az Alkmaar: 2-2

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