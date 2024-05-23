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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-23 00:02:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu

UEFA Avrupa Ligi final maçında Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup eden Atalanta şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi final müsabakasında İtalyan ekibi Atalanta ile Alman takımı Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda (Dublin Arena) oynanan karşılaşmayı Atalanta 3-0 kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 12, 26 ve 75. dakikalarda Lookman kaydetti.

Bu sonucun ardından Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

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