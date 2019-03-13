UEFA Avrupa Ligi’nde rövanş zamanı UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu rövanş heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşma ile yaşanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu rövanş heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşma ile yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kalacak takımlar yarın oynanacak müsabakalarla belli olacak. 8 maçın tamamlanmasının ardından 15 Mart Cuma günü İsviçre’nin Nyon şehrinde kura çekimi yapılacak. Bu turda aynı ülkeden takımlarlar birbirleriyle eşleşebilecek. Turnuvada çeyrek finaller 11-18 Nisan, yarı finaller 2-9 Mayıs’ta, final maçı ise 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu rövanş programı şöyle:



20.55 Dinamo Kiev (0) - (3) Chelsea 20.55 Krasnodar (1) - (2) Valencia 20.55 Salzburg (0) - (3) Napoli 23.00 Arsenal (1) - (3) Rennes 23.00 Benfica (0) - (1) Dinamo Zagreb 23.00 Inter (0) - (0) Eintracht Frankfurt 23.00 Slavia Prag (2) v (2) Sevilla 23.00 Villarreal (3) - (1) Zenit St. Petersburg

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