UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın programı! 19 Eylül 2019 günün maçları UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor. Avrupa Ligi'nde ülkemizi Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir temsil edecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın maçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor. Avrupa Ligi'nde ülkemizi Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir temsil edecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın maçları... UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 19 Eylül Perşembe günü başlıyor. Şampiyonada ülkemizi Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir temsil edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın programı! 19.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dudelange (Lüksemburg) 19.55 Karabağ (Azerbaycan)-Sevilla (İspanya) 19.55 Kopenhag (Danimarka)-Lugano (İsviçre) 19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Malmö (İsveç) 19.55 Basel (İsviçre)-Krasnodar (Rusya) 19.55 Getafe (İspanya)-Trabzonspor 19.55 LASK (Avusturya)-Rosenborg (Norveç) 19.55 PSV (Hollanda)-Sporting Lizbon (Portekiz) 19.55 Cluj (Romanya)-Lazio (İtalya) 19.55 Rennes (Fransa)-Celtic (İskoçya) 19.55 Standard Liege (Belçika)-Vitoria (Portekiz) 19.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Arsenal (İngiltere) 22.00 Rangers (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda) 22.00 Porto (Portekiz)-Young Boys (İsviçre) 22.00 Espanyol (İspanya)-Ferencvaros (Macaristan) 22.00 Ludogorets (Bulgaristan)-CSKA Moskova (Rusya) 22.00 Wolfsburg (Almanya)-Olexandriya (Ukrayna) 22.00 Gent (Belçika)-Saint-Etienne (Fransa) 22.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya)-Wolfsberger (Avusturya) 22.00 Roma (İtalya)-Medipol Başakşehir 22.00 Wolverhampton Wanderers (İngiltere)-Braga (Portekiz) 22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş 22.00 Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan) 22.00 Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda) Grupta ilk iki sıra tur atlayacakUEFA Avrupa Ligi'nin 12 grubunda, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak maçların ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak. "Kupa 2"de takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle yollarına devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanacak. Gruplar A Grubu: Sevilla (İspanya), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Karabağ (Azerbaycan), Dudelange (Lüksemburg) B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Malmö (İsveç), Lugano (İsviçre) C Grubu: Basel (İsviçre), Krasnodar (Rusya), Getafe (İspanya), Trabzonspor (Türkiye) D Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), PSV (Hollanda), Rosenborg (Norveç), LASK (Avusturya) E Grubu: Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya), Rennes (Fransa), Cluj (Romanya) F Grubu: Arsenal (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Standard Liege (Belçika), Vitoria (Portekiz) G Grubu: Porto (Portekiz), Young Boys (İsviçre), Feyenoord (Hollanda), Rangers (İskoçya) H Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Ludogorets (Bulgaristan), Espanyol (İspanya), Ferencvaros (Macaristan) I Grubu: Wolfsburg (Almanya), Gent (Belçika), Saint-Etienne (Fransa), Olexandriya (Ukrayna) J Grubu: Roma (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye), Wolfsberger (Avusturya) K Grubu: Beşiktaş (Türkiye), Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere), Slovan Bratislava (Slovakya) L Grubu: Manchester United (İngiltere), Astana (Kazakistan), Partizan (Sırbistan), AZ Alkmaar (Hollanda) Maç takvimi UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu maç takvimi şu şekilde: Grup 1. maçları: 19 Eylül Grup 2. maçları: 3 Ekim Grup 3. maçları: 24 Ekim Grup 4. maçları: 6-7 Kasım Grup 5. maçları: 27 Kasım Grup 6. maçları: 12 Aralık Son 32 turu ilk maçları: 20 Şubat 2020 Son 32 turu rövanş maçları: 27 Şubat 2020 Son 16 turu ilk maçları: 12 Mart 2020 Son 16 turu rövanş maçları: 19 Mart 2020 Çeyrek final ilk maçları: 9 Nisan 2020 Çeyrek final rövanş maçları: 16 Nisan 2020 Yarı final ilk maçları: 30 Nisan 2020 Yarı final rövanş maçları: 7 Mayıs 2020 Final maçı: 27 Mayıs 2020

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