UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! Bugün hangi maçlar var?
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları!24 Ekim 2019 Perşembe 00:52
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları!
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var?
UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları!
19.55 Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
19.55 Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda)
19.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya)
19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan)
19.55 Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya)
19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna)
19.55 Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
19.55 Medipol Başakşehir - Wolfsberger (Avusturya)
19.55 Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere)
19.55 Beşiktaş - Braga (Portekiz)
19.55 Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere)
19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan)
22.00 Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka)
22.00 Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre)
22.00 Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre)
22.00 Trabzonspor - Krasnodar (Rusya)
22.00 PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç)
22.00 Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya)
22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz)
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