UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı 24 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları! 19.55 Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) 19.55 Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya) 19.55 Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda) 19.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya) 19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan) 19.55 Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya) 19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna) 19.55 Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) 19.55 Medipol Başakşehir - Wolfsberger (Avusturya) 19.55 Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere) 19.55 Beşiktaş - Braga (Portekiz) 19.55 Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere) 19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan) 22.00 Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg) 22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka) 22.00 Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre) 22.00 Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre) 22.00 Trabzonspor - Krasnodar (Rusya) 22.00 PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya) 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç) 22.00 Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya) 22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya) 22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika) 22.00 Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.