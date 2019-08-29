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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor

- Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in doğrudan, Trabzonspor'un ise rakibi AEK'yi elemesi halinde katılacağı grup aşamasının kuraları yarın çekilecek

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, yarın Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer alacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi elemesi halinde kuraya katılacak.

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.


- İlk hafta maçları 19 Eylül'de


Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.

Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
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