  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Finans devinden Trump'a soğuk duş! JPMorgan piyasadaki çöküşün şifrelerini çözdü! DEM'den ‘Kobane’ ambalajıyla sokak çağrıları! Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı Altın fiyatları alev aldı! Rekor üstüne rekor! Beslediği karga gözünü oydu! İsviçre terör örgütünün saldırılarıyla savaş alanına döndü! Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı Beyaz Saray'da muhabbet rüzgarları! Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu telefon! PKK Avrupa’da kaos çağrısı yapmıştı! Teröristler eyleme Almanya’dan başladı! Suriyelilerin iş yerlerine saldırılar başladı 21 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 21 Ocak 2011: Muhammed Halis Emek'in vefatı (Erzurum ulemasından)
Spor UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanacak! İşte 18 maçın ayrıntıları
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanacak! İşte 18 maçın ayrıntıları

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanacak! İşte 18 maçın ayrıntıları

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları yarın yapılacak. temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı olan UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Fenerbahçe-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Bologna (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Brann (Norveç)-Midtjylland (Danimarka)

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Freiburg (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Malmö (İsveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

20.45 PAOK (Yunanistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Porto (Portekiz)

20.45 Young Boys (İsviçre)-Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 Braga (Portekiz)-Nottingham Forest (İngiltere)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-Lille (Fransa)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-FCSB (Romanya)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan)

23.00 Nice (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

23.00 Rangers (İskoçya)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Roma (İtalya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Basel (İsviçre)

23.00 Utrecht (Hollanda)-Genk (Belçika)

Aston Villa’da sakatlık kabusu: Fenerbahçe maçı öncesi Emery’den flaş açıklamalar!
Aston Villa’da sakatlık kabusu: Fenerbahçe maçı öncesi Emery’den flaş açıklamalar!

Spor

Aston Villa’da sakatlık kabusu: Fenerbahçe maçı öncesi Emery’den flaş açıklamalar!

Milyonların beklediği maçın hakemi açıklandı
Milyonların beklediği maçın hakemi açıklandı

Spor

Milyonların beklediği maçın hakemi açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23