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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 5. haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:03
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını saat 20.55'te ağırlayacak.

Akhisarspor, J Grubu'nda konuk olacağı Rusya'nın Krasnodar ekibiyle TSİ 20.55'te karşılaşacak.

Beşiktaş ise I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg'a TSİ 23.00'te konuk olacak.

Ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

18.50 Spartak Moskova (Rusya) - Rapid Wien (Avusturya)

18.50 Astana (Kazakistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ludogorets (Bulgaristan)

20.55 Zürih (İsviçre) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.55 Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Leipzig (Almanya)

20.55 Bordeaux (Fransa) - Slavia Prag (Çekya)

20.55 Zenit (Rusya) - Kopenhag (Danimarka)

20.55 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.55 Anderlecht (Belçika) - Spartak Trnava (Slovakya)

20.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Real Betis (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.55 Milan (İtalya) - Dudelange (Lüksemburg)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Akhisarspor

20.55 BATE (Belarus) - Vidi (Macaristan)

23.00 Rangers (İskoçya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lazio (İtalya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa)

23.00 Malmö (İsveç) - Genk (Belçika)

23.00 Sarpsborg (Norveç) - Beşiktaş

23.00 Standard Liege (Belçika) - Sevilla (İspanya)

23.00 Jablonec (Çekya) - Rennes (Fransa)

23.00 Chelsea (İngiltere) - PAOK (Yunanistan)

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:03
  1. Akhisarspor
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. UEFA Avrupa Ligi

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