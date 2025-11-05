  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor! Fenerbahçe, Viktoria Plzen’e konuk olacak
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor! Fenerbahçe, Viktoria Plzen’e konuk olacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor! Fenerbahçe, Viktoria Plzen’e konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Mesta Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 4. haftanın programı şöyle:

20.45 Basel (İsviçre)-FCSB (Romanya)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celta Vigo (İspanya)

20.45 Malmö (İsveç)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Celtic (İskoçya)

20.45 Nice (Fransa)-Freiburg (Almanya)

20.45 Salzburg (Avusturya)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Utrecht (Hollanda)-Porto (Portekiz)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Fenerbahçe

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Real Betis (İspanya)-Lyon (Fransa)

23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

23.00 Braga (Portekiz)-Genk (Belçika)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 PAOK (Yunanistan)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Rangers (İskoçya)-Roma (İtalya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Feyenoord (Hollanda)

UEFA ülke puanı yenilendi! Peki Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı yenilendi! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Spor

UEFA ülke puanı yenilendi! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Fenebahçe Avrupa'ya damga vurdu! UEFA Avrupa Ligi için dikkat çeken araştırma!
Fenebahçe Avrupa'ya damga vurdu! UEFA Avrupa Ligi için dikkat çeken araştırma!

Spor

Fenebahçe Avrupa'ya damga vurdu! UEFA Avrupa Ligi için dikkat çeken araştırma!

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarına start verdi
Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarına start verdi

Spor

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarına start verdi

Jhon Duran'ın keyfi yerinde
Jhon Duran'ın keyfi yerinde

Spor

Jhon Duran'ın keyfi yerinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23