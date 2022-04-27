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Spor UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman hangi kanalda?
Spor

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler Avrupa Ligi maçlarının ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçları şifresiz mi?

Yeniakit Publisher
2022-04-27 12:01:00 -
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman hangi kanalda?

Futbolseverler Avrupa Ligi’nde yarı final maçlarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Avrupa Ligi finali ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları 28 Nisan Perşembe akşamı oynanacak. Rövanşlar ise 5 Mayıs'ta yapılacak. Eşleşmelerin galipleri ise 18 Mayıs'ta finalde karşı karşıya gelecek. 2022 UEFA Avrupa Ligi finali 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla şehrindeki  Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Avrupa Ligi yarı finali

28 Nisan Perşembe

22.00 Leipzig-Rangers   Exxen

22.00 West Ham-Eintracht Frankfurt      Exxen

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finaline hangi takımlar çıktı?
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finaline hangi takımlar çıktı?

Spor

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finaline hangi takımlar çıktı?

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