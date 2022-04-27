UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler Avrupa Ligi maçlarının ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçları şifresiz mi?
Futbolseverler Avrupa Ligi’nde yarı final maçlarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Avrupa Ligi finali ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları 28 Nisan Perşembe akşamı oynanacak. Rövanşlar ise 5 Mayıs'ta yapılacak. Eşleşmelerin galipleri ise 18 Mayıs'ta finalde karşı karşıya gelecek. 2022 UEFA Avrupa Ligi finali 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
Avrupa Ligi yarı finali
28 Nisan Perşembe
22.00 Leipzig-Rangers Exxen
22.00 West Ham-Eintracht Frankfurt Exxen