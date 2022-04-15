UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri | Avrupa Ligi kimler yarı finalde eşleşti?
Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final turu tamamlandı. 4 takım isimlerini yarı finale yazdırdı. Peki, Avrupa Ligi yarı finalinde kimler karşılaşacak?
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı sona erdi. Futbolseverler ise isimlerini yarı finale yazdıran takımları ve hangi takımın kimle eşleştiğini araştırmaya başladı. Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri:
UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri | Avrupa Ligi kimler yarı finalde eşleşti?
Avrupa Ligi’nde çeyrek final turu sona erdi ve 4 takım adını yarı finale yazdırdı. Yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.
Gecenin sonuçları
Atalanta-Leipzig:0-2
Barcelona-Eintracht Frankfurt: 2-3
Lyon-West Ham United: 0-3
Rangers-Braga:
Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Leipzig-Braga/Ranger (galibiyle)
West Ham United-Eintracht Frankfurt