UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler netleşti
UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ve Rangers; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Roma ile Feyenoord finale çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında konuk ettiği West Ham United'ı mağlup eden Frankfurt ile evinde Leipzig'i yenen Rangers adını finale yazdırdı. UEFA Konferans Ligi'nde ise Leicester City'yi yenen Roma ile Marsilya'yı elemeyi baraşaran Feyenoord finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt sahasında West Ham United'ı 1-0, Rangers da evinde Leipzig'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı
Frankfurt tek golle finalde
UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt sahasında West Ham United'ı konuk etti. Deutsche Bank Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Franfurt'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Borre kaydetti.
Karşılaşmanın 19. dakikasında West Hamlı Cresswel, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından ilk maçı 2-1 kazanan Frankfurt toplamda 3-1'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'nde adını finale yazdırdı.
Rangers evinde rahat kazandı
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Rangers sahasında Leipzig'i konuk etti. Ibrox'ta oynanan karşılaşmayı Rangers 3-1 kazandı.
Rangers'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada Tavernier 24. dakikada Kamara ve 80. dakikada Lundstram kaydetti. Leipzig'in tek golü ise 70. dakikada Nkunku'dan geldi.
Bu sonucun ardından Rangers ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen toplamda 3-2'lik skorla, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmeyi başardı.
Frankfurt ile Rangers, 18 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma sahasında konuk ettiği Leicester City'yi 1-0 mağlup etmeyi başararak finale yükseldi. Deplasmanda Marsilya'ya konuk olan Feyenoord sahadan 0-0 berabere ayrılmasına rağmen ilk maçta aldığı 3-2'lik galibiyetle finale yükselmeyi başardı.
Roma sahasında Leicester'i devirdi
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Roma, Stadio Olimpico'da konuk ettiği Leicester City'yi 1-0 mağlup etti.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 11. dakikada Abraham kaydetti.
Bu sonucun ardında ilk maçta Leicester City'le 1-1 berabere kalan Roma toplamda 2-1'lik skorla final bileti almayı başardı.
Feyenoord'a ilk maç skoru yetti
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Marsilya sahasında Feyenoord'u ağırladı. Stade Orange Velodrome'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından ilk maçı 3-2 kazanan Feyenoord, finale yükselen ekip oldu.
Roma ile Feyenoord, 25 Mayıs'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde kozlarını paylaşacak.