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Spor UEFA Avrupa Ligi sonuçları |Konferans Ligi çeyrek final sonuçları
Spor

UEFA Avrupa Ligi sonuçları |Konferans Ligi çeyrek final sonuçları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final turu, 14 Nisan’da oynanan rövanş maçlarıyla tamamlandı. Futbolseverler ise 14 Nisan Perşembe akşamı oynanan maçları ve sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi’nde hangi takım kimi mağlup etti? UEFA çeyrek final sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-04-15 00:18:00 -
UEFA Avrupa Ligi sonuçları |Konferans Ligi çeyrek final sonuçları

Futbolseverler 14 Nisan Perşembe akşamı oynanan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının sonuçlarını hangi takımların tur atladığını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi kim tur atladı?

UEFA Avrupa Ligi sonuçları | Konferans Ligi çeyrek final sonuçları

Avrupa Ligi çeyrek final rövanş final maçları

Atalanta-Leipzig:0-2

Barcelona-Eintracht Frankfurt:  2-3      

Lyon-West Ham United:              0-3

Rangers-Braga:

Avrupa Konferans Ligi

PSV-Leicester City:         1-2

Roma-Bodo/Glimt:         4-0

Slavia Prag-Feyenoord:1-3

PAOK- Marsilya:               0-1

*Kırmızı renk ile gösterilen ekipler yarı finale kalanları göstermektedir.

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