UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda rövanş zamanı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarka'nın Midtjylland ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanşında yarın 9 karşılaşma yapılacak.
Beşiktaş, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacak
Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
Midtjylland (Danimarka)-Beşiktaş: (0-1)
Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Sheriff (Moldova): (5-0)
Hradec Kralove (Çekya)-Tromsö (Norveç): (1-0)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Hajduk Split (Hırvatistan): (0-2)
PAOK (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna): (3-2)
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Karabağ (Azerbaycan): (0-0)
Anderlecht (Belçika)-Hammarby (İsveç): (1-1)
Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda): (2-1)
Benfica (Portekiz)-St. Gallen (İsviçre): (1-2)