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Yerel Gelibolu'da cemevinin inşaatına başlandı
Yerel

Gelibolu'da cemevinin inşaatına başlandı

Yeniakit Publisher
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Gelibolu'da cemevinin inşaatına başlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımına başlanan ve 6 ayda tamamlanması planlanan 2 katlı cemevinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımına başlanan ve 6 ayda tamamlanması planlanan 2 katlı cemevinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yazıcızade Mahallesi Eğritaş mevkisinde gerçekleştirilen törende konuşan Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu'nun tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, cemevinin gönül kapılarının herkese açık olacağı bir mekan olarak hizmet vereceğini söyledi.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak da seçim öncesinde cemevi yapılacağı yönünde verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Törende, Türkiye Alevi Federasyonu Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç, Garip Dede Cemevi Başkanı Celal Fırat, Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aynur Demirkaya da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla cemevinin temeli atıldı.

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