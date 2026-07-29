Binada yakaladığı şüphelinin çantasını inceledi! Baktı ki kendisini soymamış serbest bıraktı

Avcılar’da bir kadın, mutfağında karşılaştığı şüpheliyi annesiyle birlikte peşinden koşarak yakaladı. Olay, dün saat 13.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Dilara K. T., salonda oturduğu sırada evinden gelen sesleri fark etti. Bunun üzerine daireyi kontrol eden kadın, mutfakta tanımadığı bir kişiyle karşılaştı. Ev sahibini gören şüpheli, balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ev sahibiyle annesi peşinden koşarak şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin çantasını kontrol eden Dilara K.T., çantadaki eşyaların kendilerine ait olmadığını görünce şüpheliyi bıraktı.

Polis çalışma başlattı

Daha sonra apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Dilara K.T., aynı şüphelinin yandaki daireye girdiğini tespit etti. Komşusuyla görüşen ev sahibi, yan daireden cüzdan ve çeşitli eşyaların çalındığını öğrendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızı yakaladılar

Ev sahibi Dilara K.T., "Saat 13.00 sıralarında salonumda otururken inşaat sesiyle karışık bir ses duydum. Antreye doğru yöneldiğim zaman mutfağımda bir şahsın olduğunu gördüm. Beni gördüğünde hemen balkondan çıkıp atladı, kaçtı. Arkasından koştuk, yakaladık. Kendisi iyi bir durumda değildi. Biz de korktuk. Gözleri kırmızı, konuşması değişik, biraz kendinde değil gibi. Bizden de cüsseli. Çantasının içinde de alkol ve çaldığı eşyalar bulunuyordu. Annemle gördük. Dışarıya kaçtı, ondan sonrasında biz de peşinden koştuk. Bağırdık ‘Yakalayın’ diye, kimse yardımcı olmadı. Biz kadın başımıza gittik, yakaladık. Kameraların olduğu yere, görünsün diye oraya kadar getirdik. Kendisini kameraya doğru çevirdik, ardından ben fotoğraflarını çektim. Çantasını açtık, bize dair birşey var mı diye baktık. Ben evimde, mutfağımda yakaladığım için çantasında bize ait eşya, kendime dair bir eşya arıyorum" dedi.

Diğer daireye de girmiş

Dilara K.T., "Vaziyeti ve görünüşü iyi olmadığı için, tutsak veya herhangi birşey yapsak suçlu olan taraf biz olacağımız için fotoğrafını çekip bıraktıktan sonra polisi aradım. Daha sonra da apartmandaki görüntülerine baktım. Yan komşumun da evine girmiş olduğunu gördüm. Hemen kendisinin kapısını çaldım. Eşyalarının da çalınmış olduğunu, bulamadığını söyledi. Maddi kaybı var kendisinin de. Evinize yabancı uyruklu bir hırsız giriyor. Herşey yapabilir. Etrafımızda çok fazla kentsel dönüşüm var, etraf yıkık durumda. Önemsenmiyor hiçbir şekilde zaten, metruk binalar gibi görünüyor. Önüne gelen de girmiş bulunuyor. Binamızın arka tarafı da o şekilde. Birinci katlara zaten oradan da bir giriş sağlanıyor. Yabancı uyruklular ve normal vatandaşlar tarafından da bu oluyor. Binanın arkası açık ve inşaat halinde olduğu için arka taraftan da bir girme yeltenmesi olabiliyor. Binanıun arka tarafında da böyle şeyler yaşıyoruz biz. Çok korktuk tabii ki; çünkü kendisi de iyi bir görünümde değildi. Polisi aradım hemen, görüntülerini aldım. O şekilde yakalanmasını bekliyoruz ve bir daha böyle bir şeylerin olmasını istemiyoruz; önleminin alınmasını istyoruz." diye konuştu.

10 dakika önce başka bir eve girmeye çalışmış

Şüphelinin, olaydan yaklaşık 10 dakika önce aynı mahallede bulunan başka bir apartmandaki daireye girmeye çalıştığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde cips paketiyle apartmana giren şüphelinin, kendisini farkeden bir kadının tepkisi üzerine binadan ayrıldığı anlar görülüyor. Görüntülerde kadının şüpheliye, 'Herkesin evine giremezsin' diyerek tepki gösterdiği anlar da yer alıyor.

Hırsız suçüstü yakalandı

Olaydan birkaç saat sonra aynı mahalleye tekrar gelen şüpheli, başka bir eve girmeye çalışırken çevredekiler tarafından farkedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin yakalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.