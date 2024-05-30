UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İtalyan ekibi Fiorentina karşı karşıya geldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan AEK Arena'da oynanan karşılaşmayı Olympiakos 1-0 kazandı.

Mücadelenin ilk 90 dakikasında her iki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen skor tabelası değişmedi. Maçın kazananını belirlemek için karşılaşma uzatmalara gitti. Olympiakos, 116. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Yunan ekibi maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu. Son iki sezondur üst üste UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen Fiorentina, bir kez daha mutlu sona ulaşamadı.

El Kaabi turnuvada şov yaptı

Daha önce ülkemizde Hatayspor formasını terleten El Kaabi, Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu. Forvet oyuncusu 9 maçta 11 gol atarak şampiyonlukta aslan payına sahip oldu.

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Fiorentina'nın final şanssızlığı

Fiorentina, geçtiğimiz sezon West Ham United'a kaybettikten sonra üst üste ikinci Konferans Ligi finalinden de eli boş döndü.

Diğer taraftan Olympiakos tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazandı.

OLYMPİAKOS 1-0 FİORENTİNA

GOL: 116' El Kaabi (Olympiakos)

İLK 11'LER:

OLYMPİAKOS: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Hezze, Iborra, Chiquinho, Podence, Fortounis, El Kaabi

FİORENTİNA: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Kouame, Belotti

HAKEM: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias

STAT: AEK Arena