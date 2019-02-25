UEFA Assist Uluslararası Futbol Turnuvası - Antalya'da 17 yaş altı kategorisinde düzenlenecek turnuvada mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı



İSTANBUL (AA) - Antalya'da düzenlenecek UEFA Assist Uluslararası Futbol Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin de yer alacağı turnuva, 4-8 Mart'ta gerçekleştirilecek. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Tanzanya, Gine ve Avustralya katılacak. Milli takımda aday kadroya davet edilen futbolcular, 28 Şubat Perşembe günü Antalya'da toplanacak.

- Aday kadro

Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Emir Bayram Can (Altınordu), Doğan Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor), Murat Akşit (Pendikspor) Defans: Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Ertuğrul Kurtuluş, Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Mehmet Berkant Yaylan (Medipol Başakşehir), Nuri Emre Akşit (Ajax), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor) Orta Saha: Ali Karakaya (Atiker Konyaspor), Batın Özdemir (Fenerbahçe), Berke Avaz (Beşiktaş), Bozan Uymaz, Mustafa Kapı (Galatasaray), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Polat Abay (Altınordu), Zeynullah Türkay (Bursaspor) Forvet: Muhammet Akpınar (Trabzonspor), Ali Akman (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Galatasaray), Salih Kavrazlı (Altınordu)

- Maç programı

Manavgat'taki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'nin yapacağı maçların programı şöyle: 4 Mart Pazartesi: 15.30 Türkiye-Avustralya 6 Mart Çarşamba: 11.30 Türkiye-Gine 8 Mart Cuma: 11.30 Türkiye-Tanzanya

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