UEFA acımadı! Avrupa'dan 2 sene men cezası

İtalya Serie A devi Milan'a UEFA'dan çok sert bir ceza geldi. UEFA, FFP anlaşmasına uymayan Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti.

Milan'ın, bu cezayı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağı ve kararın değişmesi için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

Milan, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecekti. Milan'ın ceza almasının ardından, Fiorentina, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.