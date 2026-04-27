Mide sorunlarıyla uğraşıyordu: Dünyaca ünlü yıldız şifayı Türk içeceğinde buldu!
Dünyaca ünlü yıldız mide sorunları için şifayı Türk eniştesinin önerdiği Türk içeceğinde buldu.
Hollywood'un genç yıldızlarından Joey King, ablasının Türk biriyle evlenmesinin ardından Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulmuştu.
Özellikle ablasının kına gecesinde sergilediği "Erik Dalı" performansı sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
SAĞLIK SORUNUNA TÜRK ENİŞTESİ ÇÖZÜM BULMUŞ
Son olarak yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen ünlü oyuncu, uzun süredir mide rahatsızlığı çektiğini ve birçok farklı yöntem denemesine rağmen çözüm bulamadığını dile getirdi.
Ancak Türk eniştesinin önerisiyle şalgam suyu içmeye başladığını belirten King, bu deneyiminin oldukça etkili olduğunu söyledi.
King, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Sürekli mide problemleri yaşıyordum ve bana 'Şalgam iç' dedi. Bir keresinde içtim ve sabah midem düzelmişti. Şalgam hayatımı değiştirdi."
Oyuncunun bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Türk takipçilerinden yoğun ilgi gördü./ kaynak: haber7
