Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Uzmanlar uyarıyor! Meyve ve sebzeleri bol suda yıkayın: Bir şey olmaz deyip geçmeyin!
Haber Merkezi

Uzmanlar uyarıyor! Meyve ve sebzeleri bol suda yıkayın: Bir şey olmaz deyip geçmeyin!

Uzmanlar, meyve ve sebzelerin tüketimden önce mutlaka bol suda yıkayın diyor. Uzmanların önerisi ise temkinli davranmak. Organik ürün tercih etmek, özellikle yüksek pestisit riski taşıyan meyve ve sebzeleri iyi yıkamak.

Foto - Uzmanlar uyarıyor! Meyve ve sebzeleri bol suda yıkayın: Bir şey olmaz deyip geçmeyin!

Birçok durumda, sebze ve meyveler satın alındıktan birkaç gün sonra solduğu, yumuşadığı veya küflendiği için atılmak zorunda kalıyor ve bu da gereksiz israfa neden oluyor.

Foto - Uzmanlar uyarıyor! Meyve ve sebzeleri bol suda yıkayın: Bir şey olmaz deyip geçmeyin!

son yıllarda kanser araştırmaları, bağışıklık sisteminin erken kanser hücrelerini her gün fark edip yok etmede düşündüğümüzden çok daha önemli rol oynadığını gösterdi. Bağışıklık sisteminin büyük bir bölümü kalın bağırsağın iç yüzeyinde yer alıyor ve burada bağırsak mikrobiyotasıyla, yani bağırsakta yaşayan milyarlarca bakteri, virüs ve mantarla yakın ilişki içinde çalışıyor. Ultra işlenmiş gıdalar, hem lif eksikliği hem de emülgatörler, tatlandırıcılar ve boyalar gibi yeni kimyasallar nedeniyle bu dengeyi bozabiliyor. Uzmanların dikkat çektiği ikinci başlık pestisitler ve yabancı ot ilaçları. Meyve ve sebzelerin yüzeyinde, ayrıca kahvaltılık gevrekler gibi bazı ürünlerde bu maddelerin kalıntıları bulunabiliyor. 1960’lardan bu yana bu maruziyetin arttığı, her ne kadar bazı bölgelerde düşüş yaşansa da tamamen ortadan kalkmadığı belirtiliyor. Uzmanların önerisi ise temkinli davranmak. Organik ürün tercih etmek, özellikle yüksek pestisit riski taşıyan meyve ve sebzeleri iyi yıkamak ve bahçecilikle uğraşanların düzenli pestisit kullanımını azaltması bu önlemler arasında sayılıyor. Bununla birlikte, pestisit korkusuyla meyve ve sebzeden tamamen uzak durmanın daha büyük hata olacağı da belirtiliyor. Çünkü bitkisel çeşitlilikten gelen faydalar, bu risklerden daha ağır basıyor. Öte yandan, sorunun kaynağı gıdanın kalitesinde değil, her hanedeki uygunsuz saklama alışkanlıklarında yatıyor olabilir. Bu durum sadece masrafları etklemekle kalmaz, aynı zamanda gıda israfının artmasına da katkıda bulunur. Hindustan Times'a göre, bunun yerine, sadece birkaç alışkanlığı değiştirerek, yiyecekler daha uzun süre saklanabilir ve daha verimli kullanılabilir. Nem ve sıcaklık Purdue Üniversitesi'nde (ABD) gıda güvenliği doçenti olan Amanda Deering'e göre, sebzeler bakteri, maya ve küflerden oluşan doğal bir mikrobiyom içerir. Bu mikroorganizmalar yeterli nem ve doğru sıcaklık olduğunda gelişir.

Foto - Uzmanlar uyarıyor! Meyve ve sebzeleri bol suda yıkayın: Bir şey olmaz deyip geçmeyin!

Meyve ve sebzeleri saklamadan önce yıkamak, geride su bırakarak mikroorganizmaların üremesi için uygun koşullar yaratır. Bu nedenle, yiyecekleri yalnızca yemeden hemen önce yıkamalı ve buzdolabında mümkün olduğunca kuru tutmalısınız. Bir kaba yerleştirilen kağıt havlular nemi etkili bir şekilde emmeye yardımcı olur. Kanadalı beslenme uzmanı Abbey Sharp, sebzeleri saklamadan önce doğramanın daha hızlı bozulmalarına neden olduğunu söylüyor. Bu işlem, hücre yapısını bozarak fazla nemin tutulmasına yol açıyor. Buzdolabınızı düzgün bir şekilde düzenleyin. Oda sıcaklığı mikroorganizmaların hızla çoğalmasına olanak tanır. Yiyecekleri buzdolabında saklamak bu süreci yavaşlatmaya yardımcı olur.

Foto - Uzmanlar uyarıyor! Meyve ve sebzeleri bol suda yıkayın: Bir şey olmaz deyip geçmeyin!

Ancak, çok fazla yiyeceği bir yere tıkıştırmak hava sirkülasyonunu engeller ve sabit bir sıcaklığı korumayı zorlaştırır. Her gıda türü kendine özgü bir saklama yöntemi gerektirir: Bitkilerin sapları kesilmeli ve çiçekler gibi suya konulmalıdır. Havuçların gevrekliğini korumak için suda bekletilmesi ve raf ömrünü uzatmak için yapraklarının ayrılması gerekir. Domatesler en iyi lezzetlerini oda sıcaklığında korurlar. Bütün sarımsak dişleri serin ve kuru bir yerde, soyulmuş sarımsak ise buzdolabında saklanmalıdır. Patates ve soğanlar karanlık, iyi havalandırılan bir yerde ve birlikte saklanmamalıdır. Bayan Sharp, bunların birbirine yakın konulmasının daha hızlı bozulmalarına neden olduğunu söyledi. Pişmiş yiyeceklerin birbirine karışmasını önleyin. Bayan Deering'e göre, olgunlaşan meyveler etilen gazı salgılar ve bu da çevredeki yiyeceklerin olgunlaşmasını hızlandırır. Olgun muzları diğer meyvelerin yanına koymak, her şeyin daha hızlı olgunlaşmasına ve bozulmasına neden olur. Son kullanma tarihlerinin yanlış anlaşılması önemli miktarda gıda israfına yol açmaktadır. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) göre, gıdaların yaklaşık 'si yalnızca ambalaj üzerindeki tarihlerin yanlış yorumlanması nedeniyle çöpe atılmaktadır. Eskisi kadar çekici görünmeyen yiyecekler yine de kullanılabilir. Hafifçe solmuş, yumuşamış veya hafif renk değiştirmiş sebzeler mutlaka bozulmuş anlamına gelmez. Bayan Sharp, bunun öncelikle bir kalite sorunu olduğunu, güvenlik sorunu olmadığını belirtti. Yiyecekleri yalnızca küf, yapışkan yüzey, sızıntı veya hoş olmayan koku gibi belirgin işaretler varsa atmalısınız. Pestisitleri (tarım ilaçları) gıdalardan tamamen yok etmek mümkün olmasa da, karbonatlı suda bekletmek, sirkeli su ile yıkamak, kabuklarını soymak ve akan su altında fırçalayarak ovalamak kalıntıları ?'a varan oranda azaltabilir. Özellikle karbonat, yüzeydeki kimyasal bağları parçalamada en etkili yöntemlerden biridir.

