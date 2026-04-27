Küçük işletmelere yapay zeka uyarısı: Siber saldırılara karşı 5 kritik adım

Hızlı kararlarla iş süreçlerine dahil edilen yapay zeka araçları kurumsal verileri tehlikeye atıyor. Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, küçük işletmeleri bu yeni nesil risklere karşı uyararak dijital varlıkları koruyacak 5 hayati adımı aktardı. İş dünyasında yapay zeka araçlarının kullanımı artık bir seçenek olmaktan çıkarak zorunluluğa dönüşüyor. "Hala manuel mi çalışıyorsunuz?" veya "Neden yapay zeka kullanmıyorsunuz?" gibi soruların yarattığı psikolojik baskı, işletme sahiplerini güvenlik risklerini göz ardı ederek hızlı kararlar almaya itiyor. Bu aceleci yaklaşım, sözleşmelerin veya müşteri bilgilerinin istemeden dışarı sızmasına yol açıyor. Yapay zeka çözümlerinin faydaları tartışmasız olsa da denetimsiz kullanım kurumsal veriler üzerinde büyük bir risk oluşturuyor. Bu noktada Akkoyunlu, kontrolsüz yapay zeka adaptasyonunun getirdiği tehlikelere dikkat çekerek izlenmesi 5 yolu sıralıyor.

"GERİDE KALMA KORKUSU İŞLETMELERİ HATALI KARARLARA SÜRÜKLÜYOR"

Yapay zeka araçlarının sunduğu verimliliğin herkesi cezbettiğini ancak bu süreçte güvenliğin arka planda kaldığını belirten Akkoyunlu, "Özellikle küçük işletmeler, geride kalma korkusuyla detaylı bir inceleme yapmadan her aracı sistemlerine entegre etme eğilimi gösteriyor. Denetimsiz kullanılan her yeni araç, şirket ağında görünmez bir arka kapı yaratma potansiyeli taşıyor. Verilerin nerede saklandığını ve kimlerle paylaşıldığını bilmeden atılan adımlar, geri dönüşü olmayan itibar kayıplarına neden oluyor. İşletmelerin bu teknolojik dönüşümü bir yarış gibi görmekten vazgeçip, kontrollü ve güvenli bir strateji izlemesi gerekiyor." dedi.

ALINMASI GEREKEN 5 ÖNLEM

Alev Akkoyunlu, işletmelerin yapay zeka araçlarını güvenli bir şekilde kullanabilmesi için alması gereken 5 önlemi paylaştı:

1. Veri paylaşımınızı titizlikle yönetin. İstemeden yapılan paylaşımlar büyük riskler barındırır. Müşteri bilgileri, sözleşme taslakları veya finansal verileri yapay zeka araçlarına girerken iki kez düşünün. Araçların verilerinizi nasıl işlediğini ve nerede saklandığını mutlaka kontrol edin.

2. Gizlilik ve güvenlik ayarlarını gözden geçirin. Araçların varsayılan ayarları her zaman gizlilik odaklı yapılandırılmaz. Kurulum aşamasında acele ederek veri paylaşım seçeneklerini açık bırakmaktan kaçının. Uygulamaları kullanmaya başlamadan önce tüm güvenlik adımlarını eksiksiz tamamlayın.

3. İşletme hesaplarına erişim izinlerini sınırlandırın. Yapay zeka eklentilerinin mevcut e-posta veya bulut sistemlerinize bağlanması pratik görünse de uygulamalara geniş yetkiler vermek büyük bir tehlike yaratır. Sistemlerinize bağladığınız araçlara yalnızca ihtiyaç duydukları minimum erişim iznini tanıyın.

4. Kullanılan araç sayısını minimumda tutun. Her küçük sorun için farklı bir yapay zeka aracı kullanmak takip edilemez bir karmaşa yaratır. Hangi aracın hangi verilere sahip olduğunu kaybetmemek adına sadece güvendiğiniz az sayıda ve güvenilir aracı tercih edin.

5. Kapsamlı bir güvenlik çözümü ile arka plan koruması sağlayın. En dikkatli kullanıcılar bile günlük telaş içinde hatalı bir bağlantıya tıklama ihtimali taşır. Cihazlarınızı ve ağınızı olası oltalama saldırılarına karşı korumak için Bitdefender Total Security gibi gelişmiş çözümler kullanarak işletmenizi güvence altına alın.