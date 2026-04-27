Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü şefin test sonucu belli oldu!
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şef Soner Sivrioğlu'nun tes sonucu belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve birçok ünlü ismi kapsayan uyuşturucu operasyonu kapsamında, şef Somer Sivrioğlu hakkında yapılan testlerin sonuçları açıklandı.
YURT DIŞINDA OLDUĞU İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI 9 Nisan sabahı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde; Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre Fel, Norm Ender ile birlikte çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Hakkında yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı verilen Somer Sivrioğlu, Türkiye'ye döndükten sonra Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan ve sakal örnekleri üzerinden incelemeye tabi tutuldu.
TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI Yapılan analizler sonucunda, Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu testinin negatif olduğu belirlendi.
