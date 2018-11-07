UEFA açıkladı! İşte Türkiye'nin en iyi takımları...
Son 5 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar listesi güncellendi. İşte ülke puanına en fazla katkı yapan takımlarımız...07 Kasım 2018 Çarşamba 21:22
Avrupa kupalarında bu sezon 4 Türk takımı mücadele ederken, ülke puanına son 5 yılda en çok katkı yapan takımlar listesi güncellendi.
İşte son 5 yılda ülke puanına en fazla katkı yapan takımlarımızın sıralaması...
Beşiktaş: 59.000
Fenerbahçe: 26.500
Galatasaray: 21.500
Medipol Başakşehir: 10.500
Trabzonspor: 8.000
Osmanlıspor: 8.000
Konyaspor: 7.000
Karabükspor: 1500
Bursaspor: 500
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