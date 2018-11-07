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UEFA açıkladı! İşte Türkiye'nin en iyi takımları...

Son 5 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takımlar listesi güncellendi. İşte ülke puanına en fazla katkı yapan takımlarımız...

07 Kasım 2018 Çarşamba 21:22
UEFA açıkladı! İşte Türkiye'nin en iyi takımları...

Avrupa kupalarında bu sezon 4 Türk takımı mücadele ederken, ülke puanına son 5 yılda en çok katkı yapan takımlar listesi güncellendi.

İşte son 5 yılda ülke puanına en fazla katkı yapan takımlarımızın sıralaması...

Beşiktaş: 59.000

Fenerbahçe: 26.500

Galatasaray: 21.500

Medipol Başakşehir: 10.500

Trabzonspor: 8.000

Osmanlıspor: 8.000

Konyaspor: 7.000

Karabükspor: 1500

Bursaspor: 500

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 21:22
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Karabükspor
  8. Kardemir Karabükspor
  9. Konyaspor
  10. Bursaspor
  11. Osmanlıspor
  12. Başakşehir

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