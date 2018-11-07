UEFA açıkladı! İşte Türkiye'nin en iyi takımları...

Avrupa kupalarında bu sezon 4 Türk takımı mücadele ederken, ülke puanına son 5 yılda en çok katkı yapan takımlar listesi güncellendi.

İşte son 5 yılda ülke puanına en fazla katkı yapan takımlarımızın sıralaması...

Beşiktaş: 59.000

Fenerbahçe: 26.500

Galatasaray: 21.500

Medipol Başakşehir: 10.500

Trabzonspor: 8.000

Osmanlıspor: 8.000

Konyaspor: 7.000

Karabükspor: 1500

Bursaspor: 500