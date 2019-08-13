Ucuzluğun da suyu çıktı! Bakanlık buna da el atmalı

Dini bayramları ve özel günleri öne sürerek sözde indirim kampanyaları uygulayan e-ticaret siteleri eleştirilerin odağında. Tüketici derneklerinin yöneticileri, söz konusu sitelerin önce maliyetleri yükseltip fiyatları artırdığından ardından da ‘indirim’ adı altında ürünleri yeniden pazarladığından yakınıyor.

Denetimler artırılmalı

Stokları eritmek ya da elde kalan ürünleri pahalıdan satmak için “İndirimin bitişine şu kadar saat ya da dakika kaldı” gibi satış teknikleri uygulayan online satış platformlarına itibar edilmemesi uyarısında bulunan aynı yöneticiler, Ticaret Bakanlığı’na ise “Teyakkuza geçin, denetimleri artırın” çağrısı yapıyor.

Tüketiciyi yanıltan çok

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, internet sitelerinden yapılan satışların mağduriyetlere neden olduğuna işaret ederek, “Ne yazık ki ürünlerin fiyatlarını evvela şişiren sonrasında da sahte indirim kampanyalarıyla satmaya çalışan vurguncuların adedi gitgide artıyor” dedi. Ağaoğlu, tüketicilerin kendilerini ve yakınlarını dolandıran siteleri Ticaret Bakanlığı’na ihbar etmeleri gerektiğini belirtti.

Şikâyet yağıyor

Online satış platformlarıyla ilgili şikâyetlerin arttığına dikkat çeken Ağaoğlu, “Maalesef, şu sıralar indirimli altın ve Ata Lira satma yarışına girenler var. Oysa ki altın fiyatları dünya ve Türkiye piyasalarında belirleniyor. Dolayısıyla ‘kredi kartıyla, vade farksız ve indirimli altın satışı yapıyoruz’ diyenler aldatıcı bir eylemde bulunuyorlar” şeklinde konuştu.

Riskler dizi dizi

“Online alışverişte riskler dizi dizi” diyen Ağaoğlu, şunları söyledi: “Sanal ortamda dolandırıcılar cirit atıyor. Legal olarak çalışıyormuş gibi görünen bu şahıslar, müşterilerine sipariş edilen ürünleri yollamıyor. Örneğin ayakkabı yerine çorap, cep telefonu yerine kulaklık gönderiyor. Talepleri hiç karşılamayan ya da geç karşılayan istismarcılar da çok. Bunlara karşı uyanık olmak gerekiyor. Tabii fishing (oltalama) yöntemine başvuran sitelere karşı da ihtiyatlı olmakta fayda var. Bunlar tüketicilere ‘gel gel, 5 bin liralık ürünü bin 800 liraya al’ diyerek, stoklarında olan ya da ellerinde tek kalan kalitesiz ürünleri satmayı amaçlıyorlar. Şu aşamada her birimiz çok ama çok ihtiyatlı olmak ve internette yalancı indirim tuzağına gelmemek durumundayız.”

Kayıtdışına dikkat

İnternetten satış yapanların ticaret sicil kaydı olması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son dönemde Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlardan satış yapan çok sayıda dolandırıcıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kayıtdışı çalışan, fatura kesmeyen, garanti vermeyen bu dolandırıcılardan kesinlikle ürün ya da hizmet alınmamalıdır. Çünkü tüketiciler, mağdur olmaları halinde karşılarında muhatap bulamayabilir. Şu muhakkak ki sosyal ağlardan ürün ya da hizmet almaya niyetlenen biri, muhatabı tacir değilse Tüketici Kanunu’ndan yararlanamaz, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuramaz. Diğer mahkemelerde hakkını aramak zorunda kalır.” Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın tetikte olması ve fiyat ile kalite noktasında istismarlara geçit vermemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Özel bir hüküm yok

Avukat Mustafa Efe, e-ticaret firmalarının Tüketici Kanunu’na tabi olduğunu hatırlattı. Kanunla online satışların da denetim altına alındığını dile getiren Efe, “Ne var ki yanıltıcı fiyat noktasında özel bir hüküm veya düzenleme yok. Burada ek bir adım atılabilir. Örneğin Ticaret Bakanlığı internetten satış yapmak için site kuracak olanlardan teminat talep edebilir. Mağduriyetleri gidermek, tüketicileri korumak, zararları telafi etmek için böyle bir uygulamaya yönelebilir” önerisini getirdi.

Bu uyarı dikkate alınmalı

Uydu kanalları üzerinden satılan ürünler de tartışma konusu. Vatandaşın sağlığına ve cebine zarar veren bu ürünlerin satışına göz yumulmaması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, “Her gün yeni bir cinlikle tüketicinin karşısına çıkanları engelleme yolları, para cezaları veya yayın durdurmaları gibi konuların ele alınmasında yarar var. Her şeyden öte hastaların derdine devaymış gibi sunulan ürünlerin bu kadar kolay satılmasını önleyecek tedbirlerin hayata geçirilmesi şart” uyarısında bulundu.