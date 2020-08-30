Üçüzler aynı anda tıp fakültesini kazandı!

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç-Bir-Sen) Sivas Şube Başkanı Oktay Köksal’ın üçüz kızları aynı anda tıp fakültesini kazandı.

Gururlandıran tablo!

Haberi duyuran Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Toç-Bir-Sen Sivas Şube Başkanımız Oktay Köksal’ın üçüz evlatları; Sena, Beyzanur ve Feyza aynı anda Tıp Fakültesini kazanarak ailesi kadar bizleri de gururlandırmış ve tüm anne babaları imrendirmiştir. Üç kardeşi de tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın ifadelerini paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da "Maşaallah. Barekallah." ifadelerini kullandığı tweetinde üçüzlere tebriklerini iletti.