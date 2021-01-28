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Gündem Ucuza maske alacağız diye hayatınızdan olmayın! ABD’li bilim insanları işe yarar maskeyi açıkladı
Gündem

Ucuza maske alacağız diye hayatınızdan olmayın! ABD’li bilim insanları işe yarar maskeyi açıkladı

ABD'li bilim insanları, cerrahi yüz maskesinin üzerine ekstra bir bez maske katmanı takılmasının koronavirüse karşı yüzde 90'a varan koruma sağladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 11:30:00 -
Ucuza maske alacağız diye hayatınızdan olmayın! ABD’li bilim insanları işe yarar maskeyi açıkladı

ABD'nin önde gelen kurumlarından Virginia Tech Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, hastalığa yakalanmamak için maskenin nasıl takılması gerektiği ile ilgili kapsamlı bir araştırma hazırladı.

Yüz üç katmanlı bir şekilde kapatılmalı

Bilim insanları üç katmanlı bir şekilde yüzün kapatılması gerektiğini açıklayarak, "Cerrahi yüz maskesinin üzerine ekstra bir bez maske katmanı takılırsa bulaşıcı partiküllere karşı yüzde 90'a varan koruma sağlanabilir" ifadesini kullandı.

Özellikle ABD'nin önde gelen bilim insanlarından Dr. Anthony Fauci maskeyi böyle kullanırken, bu şekilde maske takmanın havadaki damlacıkların bulaşması riskini de ciddi ölçüde azalttığı kaydedildi.

FAUCI katmanlı maske takmanın önemine değinmişti

Pazartesi günü NBC'nin TODAY isimli programına katılan Fauci, katmanlı maske takmanın öneminden bahsetmişti. Fauci, "Eğer fiziksel olarak bir katman daha eklerseniz, bu durum mantıken çok daha etkili bir maske kullandığınız anlamına gelir. Bu sebeple birçok insanın iki maske taktığını görüyor olabilirsiniz" dedi.

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