Ucuz et satışı başladı! İşte fiyatlar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün akşam katıldığı televizyon programında ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, Et ve Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi marketlerin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarının başladığını söyledi. CNN Türk muhabiri Et ve Süt Kurumu'ndan yeni fiyatları aktardı.

Tavuk but 28 liradan satılıyor

İki kurumdaki son durumu sahada yorumlayan CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş, "Şu anda Ankara'da Et ve Süt Kurumu'nun genel müdürlüğünün yanındaki satış mağazasındayız. Mağaza büyük olmasına rağmen içi tamamen müşteri ile doldu desek yeridir. Burada büyük bir sıra var. Sıranın sebebi de nispeten diğer satış noktalarına kıyasla diğer et ürünlerinin avantajlı olması. Sığır burger 82 lira, Tekirdağ köftenin kilosu 96 lira, misket köfte 96 lira fiyatla satışa sunuluyor. Tavuk sarmanın kg fiyatı 36 lira, tavuk bagetin kg fiyatı 31.5 lira, tavuk but almak isteyen müşteri de kilosuna 28 lira verecek" ifadesini kullandı.

Sığır kıyma 83, dana biftek 117,5 lira

Etiketlere bakmanın bile zor olduğunu ve büyük bir kalabalık yaşandığını belirten Türkeş, "Tavuk fletonun kg fiyatı 44.5 lira, dana kontrfile 145 lira, daa pirzolanın kg fiyatı 152 lira olarak yer alıyor. Dana biftek almak istiyorsanız 117.5 lira, sığır kuşbaşı 92 lira, sığır kıyma 83 lira. Kangal sucuk için 95 lira, Osmanlı sucuk için 110 lira ödenecek. Sosis fiyatları da 81.5 lira olarak belirlenmiş. Daha küçük boyutlarda alışveriş yapmak isterseniz acılı sucuk 95 lira, piliç sosis 49 lira, salam da 49 lira olarak yer alıyor. Fiyatlar diğer mağazalara göre daha ucuz olunca da yoğunluk söz konusu" dedi.

CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak ise "Et ve Süt Kurumu'nun mağazasındaki fiyatların ardından biz de İstanbul'da Gayrettepe'deyiz. Burada bir kasaba geldik ve fiyatlara bakacağız. İlk anda fiyatlarda bariz bir fark olduğunu kasaplarda fiyatların Et ve Süt Kurumu'na göre biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Dana kontrfile 215 liradan kilo fiyatı tezgahtaki yerini aldı. Dana pirzola 255 lira, dana biftek 215 lira, sığır kuş başı 215 lira, normal kuş başı 115 lira, dana kıyma ise 150 liradan tezgahtaki yerini aldı" ifadelerini kullandı.

Çakmak gözlemlerine şöyle devam etti: "Tavuk bölümüne geçtiğimizde but 49 lira olarak satışta. Aynı zamanda tavuk fleto 83 liradan satıştaki yerini aldı. Kanadın kilo fiyatının 58 lira olduğunu görüyoruz. Açıklamayı Tarım Bakanlığı yapmıştı. Et ve Süt Kurumu'nun mağazalarında Ramazan ayı içerisinde özellikle piyasanın şartlarına göre yüzde 20 ile 40 arasında daha uyguna satılabileceğini söylemişti. Biz de şu anda İstanbul'da bir kasaptayız etin fiyatına baktığımızda yüzde 20 ile 40 arasında İstanbul'daki kasapların daha yüksek olduğunu söyleyelim. İstanbul'un farklı lokasyonlarında gezdiğimizde fiyatların lokasyona göre değiştiğini görüyoruz. Et ve Süt Kurumu'nun mağazalarına göre fiyatların yüksek olduğu bilgisini paylaşabiliriz."