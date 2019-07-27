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Ucuz ekmek satan fırınlara dava açtılar!

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, şehirdeki ucuza ekmek satan yerlerle mahkemelik olduklarını, halen uygun fiyat yapan 6 işletmeyi de mahkemeye vereceklerini belirtti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 21:13
Ucuz ekmek satan fırınlara dava açtılar!

200 gram ekmeğin 1,25 TL’den satıldığı Samsun’da fırın sayısının çokluğundan bahseden Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ucuz ekmek satan 6 işletme ile davalık olduklarını, 6 işletmeye daha dava açacaklarını ifade etti.

"Yerel mahkeme 'Ucuz ekmek satabilirler' dedi, itiraz ettik"

Ucuz ekmek satan işletmelerin haksız rekabete yol açtığını vurgulayan Yılmaz Yiğit, “Ucuz ekmek satan işletmelerle alakalı olarak 3,5 süredir devam eden davamız var. Biz bir taban fiyat belirliyoruz. Şu anda 200 gram ekmeğin taban fiyatı 1,25 TL. Ekmeği 1 liraya satan varsa bundan haksız kazanç sağlanıyor demektir. Kaç liraya alıyorlar da bu ekmeği kar marjlarını da koyup, 1 liraya satıyorlar.

Ucuz ekmek satan işletmeleri tespit edip, Ticaret İl Müdürlüğüne bildiriyoruz. Sonrasında dava açıyoruz. Bununla ilgili olarak yerel mahkeme ucuz ekmek satan işletmelere ‘satabilir’ kararı verdi. Bizim aleyhimize karar verdi. Biz üst mahkemeye davayı verdik. Alt mahkemenin kararı bozuldu.

Dava süreci tekrar başladı. 1 fırın 5 tane de bayi ucuz ekmek satıyordu. Önümüzdeki günlerde 6 işletmeyi daha dava edeceğiz. İlk önce kendilerini ikaz edeceğiz, örnek kararları göstereceğiz. Sonrasında mahkemeye vereceğiz” dedi.

"Mülteci fırınları da yerli esnafı olumsuz etkiliyor"

Mülteci fırınlarının sayısının da oldukça fazla olduğunu söyleyen Yiğit, “Odamıza kayıtlı 4 tane yabancı esnaf var. Gerekli belgeleri tedarik etmişler ki odaya kaydını yaptılar. Ruhsatsız üretim yapan da birçok mülteci fırını var. Ruhsat alan mülteci fırınlarının da gerekli hijyenik şartları uyguladıklarını zannetmiyorum. Ruhsatsız açılan bu mülteci fırınları, maliyeye kayıtlı değil, odaya kayıtlı değil, sigortaları yok, sigortalı işçi çalıştırmıyorlar. Yerli fırıncıdan birçok kriter istenirken, onların gider yapmadan üretim yapmaları ister istemez yerli fırıncıyı olumsuz etkiliyor. Yerli fırıncılardan istenilen kriterlerin ve zorunlulukların yabancı fırıncılardan da istenmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

"Üretilen ekmeğin yüzde 8'i çöpe gidiyor"

Samsun’da üretilen ekmeğin yüzde 8’inin çöpe gittiğinin altını çizen Başkan Yiğit, şunları söyledi:

“İsraf ve ekmek üretimiyle alakalı bilgileri Türkiye Fırıncılar Federasyonundan ediniyoruz. Türkiye’de ülke genelinde günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Samsun merkezinde 180, ilçelerle beraber bu rakam 430’a çıkıyor. Bir işletme yeterinden fazlaysa orada rekabet söz konusu oluyor.

Çıkan yasaya göre kalan ekmeğin yüzde 10’u fırınlara geri verilebiliyor. Ayrıca bunlara binaen yetkisi olmayan kişiler de bazı noktalarda ekmek satışı yapıyorlar. Ailelerin fazla ekmek israfı yaptığını düşünmüyorum ama büyük marketlerde kalan ekmekler ertesi sabah kullanılamıyor.

Samsun’da fırınlar yüzde 40 kapasiteyle çalışıyorlar. Yüzde 60’lık atıl bir kapasitemiz de var. Samsun nüfusu bugün şu andakinden 10 katına da çıksa rahatlıkla talebi karşılayacak sayıda fırınımız var. Atakum ve Canik’teki nüfusa göre fırın azken, İlkadım’da ise fırın fazla. İlkadım’daki 102 tane fırınımız 330 bin nüfusa bakıyor. Atakum’da 202 bin nüfus var, 38 fırınımız var. Canik’te de 32 fırınımız var. 300 gram ekmek son zamanlarda 200 grama düşürüldü, fiyatı da aşağıya çekildi. Bu israfı Samsun’da biraz azalttı.

Samsun’da günlük bin 600 çuval un tüketiliyor. Bu da 500-600 bin ekmeğe tekabül ediyor. Bunun da yüzde 8’lik kısmı israf oluyor. Bu da Türkiye ortalamasının altında.”

 

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 21:13
  1. Ucuz ekmek
  2. fırın
  3. ucuz ekmek satan fırınlara dava
  4. Samsun Fırıncılar Odası

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