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Üçüncü pist açılacak hava trafiği rahatlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nda yapımında sona yaklaşılan 3’üncü paralel pistin gelecek yaz hizmete verilmesinin planlandığını ifade etti.

15 Ekim 2019 Salı 11:45
Üçüncü pist açılacak hava trafiği rahatlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nın iniş ve kalkış kapasitesini daha da artırmak amacıyla geleceğe yönelik planlamalar yapıldığını söyledi. İstanbul Havalimanı’nda yapımında sona yaklaşılan 3’üncü paralel pistin gelecek yaz hizmete verilmesinin planlandığını ifade eden Turhan, “Dünyada ABD dışında hiçbir ülkede uygulanmayan ‘üç piste eş zamanlı iniş’ uygulamasının İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirilmesi için çalışma başlattık” diye konuştu.

İniş-kalkış hızlanacak

Üçlü paralel pist operasyonu”nun ABD dışında dünyada başka uygulamasının olmadığına dikkati çeken Turhan, böylece İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en önemli birkaç merkezden biri haline geleceğini bildirdi. Turhan, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek, “Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak” dedi.

Milli imkânlar kullanılıyor

Uygulamanın hava ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirten Turhan, “İstanbul hava sahasında önemli değişiklikler yapılarak hayata geçirilecek uygulamanın çalışmaları, milli imkanlar kullanılarak DHMİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:45
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Üçlü paralel pist operasyonu
  4. ABD

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