Üçüncü ittifak çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu ile ilgili ilk açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun gündem yaratan "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" çıkışı ve üçüncü ittifaka bakış açısı soruldu.

"Televizyonda yaptığı açıklamayla öğrendim"

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları olarak güzel bir uyum içinde çalıştıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "İktidar kendi koltuğunu korumak için seçim kanununda bazı değişiklikler yaptı. Şimdi çıkan kanuna göre oturup bizim yeniden bir strateji belirlememiz lazım. Madem ki bir araya geldik o zaman en çok vekili nasıl çıkarabiliriz çalışmalar yapıyoruz. Anladığım kadarıyla Temel Bey de benzer bir çalışmayı kendi arkadaşlarıyla tartışmış ve ittifak içinde başka bir ittifakın olabileceği yönünde bir düşünceye varmış. Bunu televizyonda yaptığı açıklamayla öğrendim." ifadelerini kullandı.

"Ayın 24'ünde toplanacağız, bu konu da gündeme gelir"

Açıklamalarının devamında Kılıçdaroğlu, "Temel Bey'in düşüncesi ittifaktan ayrılmak değil, ittifak içinde yine belli bir ittifak oluşturabilir yönünde. Bir düşüncedir tabii, saygı duyacağız. Ayın 24'ünde toplanacağız, büyük ihtimalle bu konu da gündeme gelir." dedi.

"İttifakın içerisinde ittifaka gerek var mı?" sorusuna cevap

Elif Çakır'ın "İttifakın içerisinde ittifaka gerek var mı?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Bu konu hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Temel Bey kendi görüşünü ifade etti, benim şahsi görüşüm oturulur konuşulur, her seçeneğin artı ve eksileri değerlendirilir. Ona göre liderler bir karar verirler." yanıtını verdi.