Üçüncü havalimanına güvenlikçi olmak için son fırsat

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapabilecekler.

MÜLAKAT VE EĞİTİM

Başvuruları uygun görülen adaylar, ilk aşamada sözlü mülakata çağırılıyor. Mülakatı geçen adaylar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi’nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitim alıyor. Tüm süreçleri başarıyla geçen adaylar, İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim 2018 tarihindeki açılışına kadar işbaşı eğitimlerini tamamlamak ve havalimanı güvenliğinde tecrübe kazanmak üzere Atatürk Havalimanı’nda işe başlıyor.

ÜCRETSİZ LOJMAN

İşe alınan kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak ücretsiz ve maksimum 4 kişilik lojmanlar ile sosyal alan tahsis edilecek.