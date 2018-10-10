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Üçüncü Havalimanı ile ilgili yeni gelişme! Bilet satışı başlıyor

Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Yeni Havalimanı için bilet satışlarına birkaç gün içinde başlayacağı bildirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:07
Üçüncü Havalimanı ile ilgili yeni gelişme! Bilet satışı başlıyor

Türk Hava Yolları (THY)İstanbul Yeni Havalimanı için bilet satışlarına birkaç gün içinde başlayacak.

Dev merkezin resmi açılışı sonrası THY, tarifesini düzenleyebileyeceği bazı iç ve dış seferleri buradan yapacak.

Satışa açılacak hatlar arasında İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bakü ve KKTC'ye olan bazı seferler bulunuyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın yolcu payının yüzde 70'i Türk Hava Yolları'nın olacak. Yeni Havalimanı'na büyük taşınma ise 30-31 Aralık'ta yapılacak. İstanbul Yeni Havalimanı 31 Aralık tarihine kadar ISL kodunu kullanacak. Bu tarih sonrası ise IST kodunu alacak.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 13:07
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Adana
  6. Üçüncü Havalimanı
  7. Türk Hava Yolları
  8. Bilet satışları

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  • BekirBülbülBekirBülbül1 sa önce
    Son 3ayiçinde Dogalgaza Yüzde 30zam yapıldıElektirige ise Yüzde25 zamyapıldıBakan cıkmış İkiay zam yok diyor. İki ay sonra tekrarzamlarbaşlıyacak Yalanmı yazdım Onlara niye hiç indirim yok.
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