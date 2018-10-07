Uçuklara sarımsak...

İnsanların yüzde 80’i hayatları boyunca en az bir kez uçuk çıkartırlar. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı zamanlarda özellikle baş gösteren bir virüs.. Bu durum ise hastalanmak, yeterli beslenmemek, vücudu zayıf düşürmek ile gerçekleşir. Ayrıca stres, moral bozukluğu da uçuğu tetikleyen önemli unsurlardır.

Uçuk virüsünün etkileri 24 saat öncesinden kaşıntı, kızarıklık gibi şekillerde ortaya çıkar ve sonrasında iltihaplı bir şişkinlik ile baş gösterir.

Antiviral içerikli ilaçlar, kremler de tedavide etkin rol oynar. Bu ilaçlar içinden en etkili olanı piyasada diğerlerine göre daha yüksek fiyata satılan “Zovirax” adlı ilaçtır.

Uçuk eğer çok uzun süre iyileşmiyorsa risk oluşturabilir. Bu durumlarda doktora gitmenizde fayda var.

Uçuğun üstüne buz koyun ve ara ara bunu yineleyin. Bu uçuğun ağrısını azaltmada ve etkisini zayıflatmada yardımcı olur.

Diğer yol ise “Sarmısak” kullanmaktır.

Sarmısak ile uçuk üstüne fazla bastırmadan masaj yapın ve suyunun her yere dağıldığından emin olun. Bunu sık sık uygulayın ve uçuğunuzun iyileşmeye başladığını göreceksiniz.



Hemen tedavi gerçekleştirmeyecek; fakat etkili olacaktır. Sonuçta ilaçlar da bu maddelerden yapılıyor.