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Uçuk neden çıkar, uçuk bulaşıcı mı?

Uçuk vücutta bir kere çıkmaya görsün virüs vücuda bulaşmış olduğu için hayatınız boyunca tekrar tekrar çıkmaya devam eder. Çoğu için uçuk sorunu adeta bir kabustur. Peki uçuk neden çıkar? Stres, uykusuzluk, yorgunluk uçuğu tetikliyor mu? Uçuk bulaşıcı mıdır? Uçuk belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte uçağa ilişkin bilinmesi gerekenler…

01 Mart 2019 Cuma 09:52
Uçuk neden çıkar, uçuk bulaşıcı mı?

Uçuk vücutta bir kere çıkmaya görsün virüs vücuda bulaşmış olduğu için hayatınız boyunca tekrar tekrar çıkmaya devam eder. Çoğu için uçuk sorunu adeta bir kabustur. Peki uçuk neden çıkar? Stres, uykusuzluk, yorgunluk uçuğu tetikliyor mu? Uçuk bulaşıcı mıdır? Uçuk belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte uçağa ilişkin bilinmesi gerekenler…

Uçuk, Herpes simplex tip 1 virüsü sonucunda ortaya çıkar. Genellikle, uçuk çıkarmış bir kişiyle yakın temas ya da öpüşme yoluyla bulaşır. Herpes virüsü, bir kere bulaştığı zaman hayat boyu vücudunuzda kalır. Uçuk olarak çıkmasına ise ateş, enfeksiyonlar, stres, güneş yanıkları ya da alerjiler sebep olabilir. Yetişkinliğe erişmiş olan hemen herkes herpes virüsüne yakalanmıştır. Uçuğun çıkması genelde beş evrede gerçekleşir: karıncalanma, kabarma, boşalma, kuruma ve iyileşme. Kabarcığın patlayıp, içindeki sıvının boşaldığı son evreler uçuğun en bulaşıcı olduğu zamandır. Elbette ki en iyisi uçuğu daha çıkmadan, ilk evredeyken tedavi etmektir. Ancak, eğer halihazırda kabarmaktaysa bu sorunla baş etmek ve uçuğunuzu hızlı bir şekilde geçirmekte size yardımcı olacak pek çok ev yapımı tedavi vardır.

Herpes Simpleks’in türleri organlara nasıl etki eder?

HSV 1 ise yüz, dudaklar, burun ve ağız içinde içi su dolu kabarcıklar oluşturur. Bu kabarcıklar çok kısa süre içerisinde açılıp üzerleri ülserleşir ve yakınlarındaki diğer küçük ülserlerle birleşme eğilimi gösterirler. Ardından üzeri sulanan bu yaralar kabuklaşır. Kabuklar sarı beyaz renktedir. Daha sonra kabuklar kendiliğinden yumuşayarak düşerler. İlk başta yerlerinde kahverengi bir leke bırakır . Daha sonra kahverengi bir ize dönüşür. HSV 2 ise genital bölgeyi tutar. Kasıklar, kadında vajina dış dudakları, iç kısmı, anüs ile vajina arasındaki bölgeyi, rahim ağzını, erkekte penisin özellikle gövdeye yakın kısmını, nadiren penis başı ve testisleri, kalçaları tutabilir.

Uçuk nasıl bulaşır?

Herpes virüsü temasla bulaşır. Öpüşme, cinsel ilişki, aynı havluyu kullanma gibi virüsü taşıyan birey ile temas doğrultusunda virüsler alınır. Virüsler deri ve/ veya mukozalardaki çatlaklardan vücuda girerler. Sinir hücrelerini tutarak bu sinirlerin lifleri boyunca ilerlerler. Liflerin ganglion denilen ana merkezlerine yerleşirler. Ardından o bölgeye ait cilt ya da mukoza bölgesinde lezyonlarını oluşturmaya başlarlar. Virüsler yerleştikleri yerde ölmezler. Yapılan tedaviler de virüslerin yok edilmesini değil hastalık oluşturmalarını önlemek ya da en azından azaltmak amacıyla yapılabilmektedir.

Uçuk için nelere dikkat edilmeli?

Genelde Herpes Simpleks virüs bulaştığında her iki tipi de alınabilmektedir. Ayrıca özellikle HSV 2 denilen genital bölge uçuklarında cinsel temas ile virüs alındığı unutulmamalı ve yine cinsel temasla bulaşabilecek başka hastalıklar da akla getirilmelidir. Zira, HSV 2 virüsü kadar kolay bulaşabilen ve tehlikeli seyreden başka bir takım virüs hastalıkları da aynı kişiden alınmış olabilir ( Sarılık , AİDS, Frengi gibi…). Bu nedenle HSV 2 görülen bireylerde diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların da testler ile taranması doğru olacaktır.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:52
  1. Uçuk neden çıkar
  2. uçuk bulaşıcı mı?
  3. uçuk öpüşme ile bulaşır mı
  4. uçuk bebeğe bulaşır mı
  5. uçuk çeşitleri resimli
  6. hsv 2 den kurtulma
  7. uçuk tehlikeli mi
  8. sık tekrarlayan uçuklar
  9. hsv 3
  10. ucugun bulasmamasi icin

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