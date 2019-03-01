Uçuğa ne iyi gelir? Uçuk evde bitkisel tedavi

Stres, uykusuzluk ve ateşli hastalıklar uçuğun çıkmasına neden olmaktadır. Vücudun farklı yerlerinde uçuk çıktığında uçun yayılmasını önlemek için hemen uçuğa ne iyi gelir? Uçuk nasıl geçer? Sorusunun cevabını bulmak için araştırmaya başlarsınız. Eğer uçuğa ne iyi gelir evde ilaçsız bitkisel tedavi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız bu haber tam size göre.

Dudaktaki uçuğa ne iyi gelir, evde doğal yöntemlerle ilaç kullanmadan uçuğu nasıl geçirebilirim? Uçuk hemen her yaştan insanın ve özellikle kadınların sıkça yaşadığı bir cilt problemidir. Vücudun her yerinde çıkabilen bu virüs genellikle dudak çevresinde ağrı ve şişkinlik olarak kendini hissettirir.

Bazı besinlerin içerisinde lizin (lysine) denilen ve uçukla savaşmaya yardımcı olan bir amino asit bulunur. Süt, balık, et, baklagiller gibi besinler lisin içerir. Bir diğer yandan, arginin denilen bir amino asit içeren besinler, herpes virüsü için elverişlidir. Arginin; çikolata, yer fıstığı, kuru meyveler ve bademde bulunur.

Siyah Çay

Eğer uçuk çıkardıysanız, uçuğun üzerine bir siyah çay poşeti koyun ve bir kaç dakika boyunca nazikçe ovalayın. Bu, ağrıyı azaltacak ve kabarıklığın iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Sarımsaksarımsak

Sarımsağın çok sayıda virüsle savaşmasına yardımcı olan mikrop öldürücü özelliği oldukça iyi bilinmektedir. Bir diş sarımsağı yarıya kesin ve doğrudan uçuğun üzerine yerleştirin.

Süt

Daha önce de belirttiğimiz gibi, süt lizin denilen ve uçuğun iyileşmesini hızlandıran bir amino asit içerir. Bir parça pamuğu süte batırın ve doğrudan uçuğun üzerine uygulayın. Bu tedavi en çok, uçuk ilk çıkmaya başladığında işe yarar.

Domates ve Aloe Vera

Günlük temizlik için uçuklu bölgeye bir kaç damla domates suyunun ardından aloe vera uygulayın. Aloe, cildimiz için yararlı olan pek çok bileşen içerir ve uçukların hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur.

Misket Limonuyeşil-limon

Misket limonu, uçukla savaşmaya yardımcı olacak antibakteriyel ve antiviral özellikler taşır. Bu özelliklerden yararlanmak için tek yapmanız gereken günde üç kez, doğrudan uçuğun üzerine bir kaç damla damlatmanızdır.

Bal ve Sirke

Bal da sirke de uçukla savaşmaya yardımcı olacak antiviral özellik taşır. Bir yemek kaşığı balı biraz sirkeyle karıştırıp bir parça pamuk yardımıyla doğrudan uçuğun üzerine uygulayın.

Uçuğun Önlenmesi

Uçukla temas etmiş olan bütün diş fırçalarının, havluların ya da diğer kişisel bakım ürünlerinin bir daha kullanılmaması çok önemlidir. Büyük ihtimalle, bunlara virüs bulaşmıştır ve daha sonra kullanıldıklarında yeni uçuklara neden olacaklardır. Eğer mümkünse, çatal, kaşık, bardak gibi malzemeleri de sterilize etmeden yeniden kullanmayın. Bakteri ve virüslerden kurtulmak için, ellerinizi temizlerken dezenfektan jel kullanın.