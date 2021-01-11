Son yıllarda, WhatsApp’tan Zoom’a kadar uzanan iletişim hizmetleri, uçtan uca şifreleme uygulamaya başladığını duyurdu. Peki, uçtan uca şifreleme nedir?

WhatsApp, verilerinin paylaşılması zorunluluğunu getirmesinin ardından milyonlarca kişi uygulamayı silerek farklı uygulamalar kullanmaya başladı. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, flaş kararının ardından kullanıcılarının neredeyse yarısını kaybetti. Whatsapp uçtan uca şifreleme nedir, ne demek? Whatsapp uçtan uca şifreleme nasıl yapılır?

Uçtan uca şifreleme ne demek?

Uçtan uca şifreleme, mesajı gönderen cihaz tarafından, yalnızca alıcı cihazda çözülebilecek şekilde şifrelenmesi yöntemidir. Mesaj, göndericiden alıcıya şifrelenmiş biçimde gider.

Sadece uç noktadaki kullanıcıların okuyabildiği bir iletişim sistemidir. Hedefi, İnternet sağlayıcıları, ağ yöneticileri gibi aradaki potansiyel gizli dinleyicilerin, konuşmanın şifresini çözmek için gereken şifreleme anahtarlarına erişmesini engellemektir.

E-posta ve sohbet ağları dahil olmak üzere birçok mesajlaşma sisteminde, mesajlar aracılardan geçer ve daha sonra alıcı tarafından alınmak üzere üçüncü bir tarafça saklanır. Mesajlar şifreli olsa bile, tipik olarak sadece 'transit yolunda' şifrelenir ve üçüncü tarafça şifresi çözülmüş halde saklanır. Bu, üçüncü tarafın arama ve diğer özellikler sağlamasına veya kabul edilemez içerik taramasına olanak sağlar, ancak aynı zamanda, arka kapı ile veya kasıtlı olarak, üçüncü taraf sistemindeki depolanan iletilere erişimi olan herhangi biri tarafından okunup kötüye kullanılabileceği anlamına gelir. Bu, baskıcı hükümetler altında yaşayanlar, bilgi ifşası, kitlesel gözetim, itibarları üçüncü tarafların verilerini koruma yeteneğine bağlı olan işletmeler, 'hacklenme' riski olacak derecede önemli anlaşmalar ve haberleşmeler, ve sağlık, cinsellik ve reşit olmayan bireyler hakkında hassas bilgilerin paylaşılması gibi yüksek gizlilik gerektiren durumlarda endişe oluşturabilir.

Uçtan uca şifreleme, gerçek gönderen ve alıcılar dışında verilerin okunmasını veya gizlice değiştirilmesini önlemeyi amaçlar. Mesajlar gönderen tarafından sadece alıcıya şifrelenir, bu yüzden üçüncü tarafın bu şifreyi çözmek için bir yolu yoktur ve şifreli olarak saklar. Alıcı şifreli veriyi alır, ve şifresini çözer.

Üçüncü partiler, transfer edilen veya saklanan bu şifreli veriyi çözemeyeceği için, mesela uçtan uca şifreleme kullanan şirketler, kullanıcılarının mesajlarını yetkililer ile paylaşamaz.