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Gündem Ücretsiz tatil yapacaklar: Bu çocuklar çok şanslı
Gündem

Ücretsiz tatil yapacaklar: Bu çocuklar çok şanslı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 14:03:00 -
Ücretsiz tatil yapacaklar: Bu çocuklar çok şanslı

Kurulan kampta çocuklar yüzme, futbol, okçuluk, parkur sporları, eğitsel ve eğlenceli oyunlar, kamp aktiviteleri, kitap okuma, müzik, çeşitli konularda seminerler ve daha birçok çalışmalara katılarak ücretsiz tatil yapma imkanı bulacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Fidanlık Alanı’nda 12-17 yaş arası çocuklar için kamp alanı oluşturdu.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 12-17 yaş arası çocuklara yönelik birçok sportif faaliyetlerin ve aktivelerin yer alacağı yaz kampı hazırlıkları başladı.
Mardin yolu üzerinde bulunan Karaköprü Fidanlık Alanı’nda kurulan kampta çocuklar yüzme, futbol, okçuluk, parkur sporları, eğitsel ve eğlenceli oyunlar, kamp aktiviteleri, kitap okuma, müzik, çeşitli konularda seminerler ve daha birçok çalışmalara katılarak ücretsiz tatil yapma imkanı bulacak.
Maddi imkanları bulunmayan çocuklar için düzenlenen kampa Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bünyesinde yer alan eğitim yuvalarında kayıtlı öğrencilerin yanı sıra kayıtlı olmayan çocuklar da katılabilecek.
Öğrenciler kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğün yemek verilecek. Spor eğitmenleri eşliğinde sportif faaliyetlerine katılacak öğrencilere ayrıca yeteneklerine uygun çalışmalarda katılma imkânı bulacak.

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