İşverenlerin iş sözleşmelerin feshetmemeleri halinde çalışanların primleri düzenli olarak ödenmeye devam eder. Ücretsiz izinlerin prim ödemeleri e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilir.

Koronavirüs salgını sürecinde bazı işverenler çalışanlarına belirledikleri süre boyunca ücretsiz izin verebilir. İşverenler belirtilmiş bu süreden daha fazla izin süresi uygulandığında yasal haklarını kullanarak gerekli maddi ve manevi taleplerde bulunabiliyorlar. Peki, Ücretsiz izinde çalışanların sağlık sigortası devam eder mi? Ücretsiz izinde çalışanların sağlık sigortası ne kadar sürer?

Ücretsiz izinde çalışanların sağlık sigortası ne zaman kesilir?

Ücretsiz izin süresince sağlık hakları 1 ay olarak belirlenmiştir. İzne çıkıldıktan sonraki 1 ay içinde sağlık sigortasından faydalanılabilir. Bu süreden sonra ise bu haklar sona ermektedir. Devlet hastanelerinde ya da SGK ile anlaşması bulunulan hastanelerde muayene için yüksek ücretler ödenmesi gerekebiliyor. Söz konusu durumda sigorta bu masrafları karşılamaz. Bu yüzden ücretsiz izin durumu yalnızca iş verenler tarafından kabul görmesi gereken bir uygulama olmamaktadır. İzne ayrılacak olan kişilerin de kabul etmesi gereken bazı durumlar bulunur.

Ücretsiz izne çıkan vatandaşlara maddi destek ödemesi için başvurular internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.