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Ekonomi

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar | Temmuz ayı nakdi destek yattı mı?

Ücretsiz izin maaşı ayın kaçında yatar? | Koronavirüs salgını sebebiyle çalışanlar ve işverenlerin güçlüklerle karşılaşmaması için nakdi destek paketleri uygulanıyor. 15 Mart itibariyle ücretsiz izne çıkartılan milyonlarca kişiye nakdi destek maaşı veriliyor. Vatandaşlar ağustos ayının gelmesiyle birlikte ücretsiz izin maaşının ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. İşte, temmuz ayı ücretsiz izin maaşının yatacağı tarih.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:12:00 -
Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar | Temmuz ayı nakdi destek yattı mı?

Koronavirüs salgını sağlık alanı kadar ekonomiyi de etkiledi. İşverenler ve çalışanların güçlük yaşamaması için devlet bazı ödemeler yapıyor. Bunlardan biri de ücretsiz izin maaşı yani nakdi destek maaşı. Alınan kararla 3 ay olarak belirlenen nakdi destek maaşı 5 aya çıkarıldı. Temmuz ayı ödemeleri ise ağustos ayında hesaplara yansıyacak. Peki, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar | Temmuz ayı nakdi destek yattı mı?

Nakdi destek maaşının 4. yani temmuz ayı ödemesi ağustos ayının ilk haftası yapılacak. Yapılan açıklamada ücretsiz izin maaşının 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılmaya başladı. Hafta sonu sebebiyle 10 Ağustos’ta da ödemelerin devam etmesi bekleniyor.

İŞKUR sisteminde ıban numarası kayıtlı olanların maaşları hesaplarına yatırılacak. İŞKUR sisteminde ıban numarası bulunmayanların ise maaşları PTT’ye gönderilecek. Vatandaşlar kimlikleriyle maaşlarını PTT şubelerinden çekebilecek.

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