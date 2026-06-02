SON DAKİKA
Ücretsiz giriş bitiyor: Köln Katedraline 12 Euro giriş ücreti

Köln Katedrali’ni gezmek isteyen ziyaretçiler, 1 Temmuz’dan itibaren 12 Euro giriş ücreti ödeyecek.

Almanya'da 157 metre yüksekliğindeki tarihi Köln Katedraline giriş ücreti geliyor. Buna göre 1 Temmuz'dan katedrali ziyaret etmek isteyen turistlerden giriş ücreti olarak 12 Euro alınacak.

Giriş ücretinin katedralin bakım, güvenlik ve günlük işletme giderlerini karşılamak için gerekli olduğu, binanın bakım maliyetinin yıllık 16 milyon Euro, günlük yaklaşık 44 bin Euro olduğu ifade edildi. Ayinlere katılan, dua eden veya mum yakan ziyaretçiler ise oluşturulacak ayrı giriş alanlarıyla ücretsiz olarak içeri girebilecek.

Almanya'daki çoğu kiliseye giriş ücretsiz, ancak Berlin Katedrali gibi istisnalar mevcut. Burada da ziyaretçiler 15 Euro giriş ücreti ödüyor.

