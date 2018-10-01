Ücretliler zammı gözlüyor

Enflasyonda yaşanan yükseliş, ücretlilerin zam beklentilerini artırdı. Memur, memur emeklileri ile Bağ-Kur, SSK emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar, yıl sonu enflasyon rakamlarına görü belirlenecek 2019 yılı maaş artışının enflasyonun üzerinde yapılmasını bekliyor.

3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranına göre 2019 yılı memur maaşları da belli olacak. Yeni Ekonomi Programı’na göre yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olmuştu. Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2 bin 389 TL’ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila bin 354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3 bin 133 TL’den 3 sin 482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı bin 335 TL’ye kadar yükselebilecek.

3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.

Ssk ve Bağ-Kur emeklilerine de zam

YEP’te 2018 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olarak tahmin edilince, SSK emeklilerine de ocakta yüzde 10.65’lik zam ortaya çıktı. Bu oranda zam yapılması halinde maaş zammı 108.7 TL ila 521 TL arasında değişecek.

Enflasyon tahmini gerçekleşirse Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 10.65 oranında zam yapılacak. Bu oranda zam yapılması halinde maaş zammı 165 TL ila 563 TL arasında değişecek. En düşük Bağ-Kur maaşı zam sonrası bin 718 TL olacak.