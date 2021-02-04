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Gündem Ücretli öğretmenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Gündem

Ücretli öğretmenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Yaşadıkları mağduriyet dile getiren ücretli öğretmenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak kadro talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:02:00 -
Ücretli öğretmenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

Devlete hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirten ücretli öğretmenler, mektupta mağduriyetlerine rağmen hizmet etmekten bir an bile vazgeçmediklerini ifade etti.

Kadro taleplerini dile getiren öğretmenler, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri kadrolarımıza kavuştursun" ifadelerini kullandı.

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