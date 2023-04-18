Ücretli öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Atama bekleyen ücretli öğretmenler Ankara'da bir araya geldi.

Yaşadıkları mağduriyetleri dile getiren öğretmenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadro çağrılarını yineledi.

Ek 10 bin kadro taleplerini hatırlatan ücretli öğretmenler, "Devletimizin liyakat esaslı bir yöntemle, bizleri kadro veya sözleşmeli statüsüne alarak, görmezden gelmeyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklama yapan Tek Çatı Eğitim Derneği Başkanı Hatice Temel ise; şunları kaydetti:

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"Eğitim kurumlarında asgari ücretin altında çalışan, kadrolu öğretmenin yaptığı her işi yapan, kendi meslektaşları tarafından bile ikinci sınıf muamele gören, yeri geldiğinde öğretmenler odasına alınmayan, hatta angarya ve mobinge maruz kalan ama bunu şikayet edemeyen, şikayet ettiğinde bir sonraki dönemde iş bulamayacağını bilen, varlığı ve yokluğu okul müdürünün ve idarecilerinin iki dudağı arasında olan çağdaş köleleriz. Biz bu kast sistemine karşıyız. Bütün maddi ve manevi zorluklara rağmen, mevsimlik işçi konumunda çalışan eğitimcileriz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz."