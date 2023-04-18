  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOGG'un şoför koltuğuna oturdu! Gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Hulusi Akar tarih verdi... Altay Tankı TSK'ya teslim ediliyor

Kararı duyurdu: Bizden Kılıçdaroğlu'na oy çıkmaz

Türkiye'nin yeni silahını gören Yunanistan'da Miçotakis sahaya indi! Helikopterler, botlar harekete geçti

Çekemeyenler bakıp bakıp çatlasın! CHP'nin tüp kuyruğu değil "TCG Anadolu" kuyruğu

Kılıçdaroğlu Sülün Osman'ı bile solladı: Tarihin gördüğü en büyük desteksiz atış!

PKK elebaşı sapık Duran Kalkan, muhalefete destek istedi

Bayraktar'dan gururlandıran Kızılelma paylaşımı! Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Rusya, İngiltere ve İtalya, Türkiye'den çılgınlar gibi satın almaya başladı! Rakam 1,5 milyar doları geçti

İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler
Gündem Ücretli öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Gündem

Ücretli öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Yeniakit Publisher
2023-04-18 20:59:00 -
Ücretli öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Ankara'da bir araya gelen ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha kadro çağrısında bulundu.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Atama bekleyen ücretli öğretmenler Ankara'da bir araya geldi.

Yaşadıkları mağduriyetleri dile getiren öğretmenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadro çağrılarını yineledi.

Ek 10 bin kadro taleplerini hatırlatan ücretli öğretmenler, "Devletimizin liyakat esaslı bir yöntemle, bizleri kadro veya sözleşmeli statüsüne alarak, görmezden gelmeyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklama yapan Tek Çatı Eğitim Derneği Başkanı Hatice Temel ise; şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Eğitim kurumlarında asgari ücretin altında çalışan, kadrolu öğretmenin yaptığı her işi yapan, kendi meslektaşları tarafından bile ikinci sınıf muamele gören, yeri geldiğinde öğretmenler odasına alınmayan, hatta angarya ve mobinge maruz kalan ama bunu şikayet edemeyen, şikayet ettiğinde bir sonraki dönemde iş bulamayacağını bilen, varlığı ve yokluğu okul müdürünün ve idarecilerinin iki dudağı arasında olan çağdaş köleleriz. Biz bu kast sistemine karşıyız. Bütün maddi ve manevi zorluklara rağmen, mevsimlik işçi konumunda çalışan eğitimcileriz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz."

'Traktör' Özgür yeni vaadi açıkladı
'Traktör' Özgür yeni vaadi açıkladı

Gündem

'Traktör' Özgür yeni vaadi açıkladı

İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş
İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş

Gündem

İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı

Gündem

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı

Karadeniz doğal gazında yeni gelişme
Karadeniz doğal gazında yeni gelişme

Gündem

Karadeniz doğal gazında yeni gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23