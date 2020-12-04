Uçmakdere her mevsim paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - İstanbul'a yakınlığını turizmde iyi değerlendiren "mavi gözlü şehir" Tekirdağ, ziyaretçilerine dört mevsim yamaç paraşütü yapma imkanı sağlıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, Şarköy ilçesindeki Uçmakdere'de bulunan farklı pistlerde yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluşuyor.

Yaklaşık yarım saat süren yolculukta paraşüt tutkunları, Marmara Denizi'ni ve Ganos Dağı'nın sunduğu güzellikleri gökyüzünden izlemenin tadını çıkarıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, özellikle gökyüzüyle buluşmak isteyen çok sayıda ziyaretçinin kenti tercih ettiğini söyledi.

Uçmakdere'nin masmavi denizi ve yemyeşil doğasıyla her mevsim uçuşa elverişli bir bölge olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Yazın da kışın da keyifli uçuş yapılıyor. Ziyaretçiler burada doğayla iç içe zaman geçirip, doğanın sunduğu güzellikleri izliyor. Herkes cesareti kadar özgürdür. O yüzden herkesi Tekirdağ'a özgür olmaya bekliyoruz." dedi.

Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü Derneği Başkanı Şahin Şık da Türkiye'nin birçok ilinden uçuş yapmak isteyenlerin bölgeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Tekirdağ'ın yamaç paraşütü konusunda her yıl daha da popüler hale geldiğini anlatan Şık, şöyle konuştu:

"Yakın olması nedeniyle özellikle İstanbul'dan ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi geliyor. Uçuşlar her türlü maske ve dezenfekte kuralına uygun yapılıyor. Gün boyunca hava şartlarına bağlı olarak uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. İnsanlar burada uçuş yaptıkça salgın sürecinde kendilerini mutlu hissediyor. Buraya gelen herkesi gülücüklerle gönderiyoruz. Burası artık insanların mutluluk merkezi oldu diyebiliriz. Herkesi Uçmakdere'ye yamaç paraşütüne bekliyoruz."







