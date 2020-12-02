Uçaklar pisti, turistler Palandöken'i "pas" geçmeyecek

ERZURUM (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, kış sezonunu resmen açmak için gün sayıyor.

Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra snowboard, kayak, trekking, buz tırmanışı gibi birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken'de kısa süre içinde yeni kış sezonunun açılması hedefleniyor.

Geçen yıl yoğun sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçak seferinin iptal edildiği kentte bu yıl hizmete alınan ve Türkiye'deki çok nadir havalimanında bulunan CAT 3A sistemi sayesinde artık uçaklar pisti pas geçmeyecek. Bu sistem sayesinde, Erzurum Havalimanı'nda uçaklar sisli havada güvenli iniş kalkış yapabilecek.

Özellikle şehir dışı ve yurt dışından kayak yapmak için kente gelecek konuklara ulaşım konforu sunacak bu sistemin yanı sıra kayak merkezindeki 5 yıldızlı oteller, yenilenen mekanik tesisleri, bungalov evler, turistleri cezbedecek.

Kayak sezonunun açılmasına sayılı günler kala Erzurum'a yurt dışından direkt uçak seferlerinin yapılacak olması ve uçakların hava koşullarından etkilenmeyecek olması, turizmcilerin de yüzünü güldürecek.

Coğrafi şartları ve bol kar yağışı alması dolayısıyla yurtta genellikle kış turizmi sezonunu ilk açıp en son kapatan şehir olan ve şu sıralar kar yağışıyla "beyaz gelinliği"ni giyen Erzurum'da sarıçam ağaçları arasında yer alan Palandöken, onlarca kilometreye varan uzunluktaki kayak pistleriyle ziyaretçilerine şehir manzaralı dağda kayak yapma imkanı sunuyor.

Pistlerdeki aydınlatma sayesinde gece kayağının yanı sıra kar yağmadığı dönemlerde dahi pistlerde kayak imkanı sunan suni karlama olanaklarıyla öne çıkan Palandöken'de hem acemi hem de profesyonellerin yararlanabileceği birçok alternatif pist bulunuyor.

Kovid-19 nedeniyle gerek otellerde gerekse pistlerde gerekli önlemler alınarak sezon öncesi sağlık başta olmak üzere bütün hazırlıkların tamamlandığı Palandöken, konuklarını bekliyor.

- Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde kayağın tadı çıkartılabilecek

Yabancı turist kafilelerinin bu ayın sonuna doğru gelmesi beklenen Palandöken'de yurt içinden ya da çevre illerden gelen yerli turistler ise Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde pistlerde kayağın tadını çıkartacak.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'daki Palandöken ile Konaklı'nın Türkiye'deki en önemli iki kayak merkezi olduğunu belirterek, Avrupa'daki kayak merkezlerinin Kovid-19 nedeniyle açılıp açılmayacağı konusundaki belirsizliğin Erzurum'da avantaja dönüştürülmesi için mekanik tesisler ile otellerdeki bütün hazırlıkları tamamlandıklarını söyledi.

Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinin yurtta kış turizminde marka haline geldiğini ifade eden Memiş, "İlimiz, 2 bin rakımlarda kurulmuş, konumu itibarıyla ender büyük şehirlerden birisidir. Sırtını 3200 rakımlı Palandöken Dağı'na dayamış bu kentte yaklaşık 100 yıldır kayak yapılıyor. Türkiye'de yetişen çok önemli ve başarılı sporcular da Erzurumludur." diye konuştu.

Memiş, Palandöken'deki suni karlama sistemi sayesinde kayak sezonunu Türkiye'de ilk açan ve en son kapatan şehrin Erzurum olması özelliğine havalimanındaki CAT 3A sistemi artısının da eklendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen sene pandemi ülkemizde mart ayında kendini hissettirdi. Zaten o dönem kış sezonu bitimine yakındı. Normalde kış sezonu nisan ayına kadar devam ediyor ama salgın başladığında hemen hemen sezon bitmek üzere olduğu için pandemiden çok etkilenmemiştik. Geçen sene CAT 3A sistemi ile ilgili havalimanında sorunlar yaşamıştık. Bu sene Erzurum'a 175 metre sis tabakasına kadar otomatik olarak uçaklar inebilecek. Çok olağanüstü başka şartlar olmadıkça uçaklar havalimanını rahatlıkla kullanacak."

- Kente ayak bastıktan 10 dakika sonra kayak pistine ulaşma imkanı

Memiş, başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerden kente ulaşımın çok kolay olduğunu, havalimanına inen misafirlerin 10 dakika sonra pistte kayak yapma imkanı bulacağını bildirdi.

İstanbul'dan gelecek kayak tutkunlarına da seslenen Memiş, "İstanbullu hemşehrilerimiz yakınlarındaki kayak merkezlerine en az 3 saatte gidebilir ancak Erzurum'a İstanbul'dan gelmek isteyenler 1,5 saatte havalimanına inip 10 dakika sonra kayak merkezinde kayağın keyfini çıkartabilir. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve il müdürlüklerimizle, otellerimizle kayakseverleri Erzurum'a davet ediyoruz." diye konuştu.

Vali Memiş, kayağın pandemi döneminde en uygun sporlardan biri olduğunu çünkü bu sporda sosyal mesafenin kolayca korunabildiğini söyledi.

Kayak sporunda diğer branşlar gibi karşılıklı müsabaka olmamasının kayağı pandemi için uygun hale getirdiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Kayak yaparken doğadasınız, soğuk sebebiyle zaten maske takıyorsunuz. Gondolda da o tedbirleri alıyoruz, hiçbir sorunla karşılaşmayacağız. Otellerimiz, gerekli güvenli turizm sertifikalarını aldı. İnşallah pandemiye rağmen olağanüstü bir sorun olmazsa, uluslararası bir kısıtlama olmazsa sezonu iyi geçireceğiz. Otellerimizde sezon başlamadan bir ay önce Rus ve Ukrayna'daki acenteler vasıtasıyla yüzde 90 doluluk oranı vardı ancak Rusya, Kovid-19 nedeniyle yurt dışına çıkışları kapattı. Ukrayna yüzde 25 civarında rezervasyon yaptırdı. Diğer ülkelerde de sorun olmazsa rezervasyon oranları yüzde 50'ye yakın olacak."

Memiş, Erzurum'da konaklama sorunu olmadığını vurgulayarak, kayak merkezindeki otellerde 2 bin 500, şehir genelinde ise 8 bin yatak kapasitesi olduğunu sözlerine ekledi.