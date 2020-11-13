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Dünya Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat
Dünya

Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat

Rusya'dan Karabağ'a kargo uçaklarıyla helikopter ve insansız hava araçları sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:37:00 -

Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan ateşkes anlaşma kapsamında usya, Dağlık Karabağ’a hava gücü gönderdi. Sevkiyatın görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, çok sayıda Mi-8 ve Mi-24 tipi askeri helikopteri, Dağlık Karabağ’a gönderdi. Helikopterlerin An-124 tipi askeri nakliye uçağı ile yapıldığı ifade edilirken; sevkiyat anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

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