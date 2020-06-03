Uçaklar havalandı! Doluluk oranı yüzde 100’ü bulacak

Akit Ekonomi

Bu şirketlerden Pegasus Hava Yolları’nın Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, doluluk oranlarının kademe kademe artacağını belirtti. Nane, “Trabzon uçağımızın doluluğu yüzde 70 idi. Diğer uçaklarda bu oran yüzde 50 idi. Yarın da uzun mesafeli seferlere start veriyoruz. Erzurum, Kars ve Van uçaklarımızda yüzde 100 doluluk oranının yakalanacağını öngörüyoruz” dedi.

Yarın yeni seferler başlıyor

Nane, Covid-19’un yayılımını önlemeye dönük adımlarından sosyal mesafe kurallarına uyum çalışmalarına ve doluluk oranlarına kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle:

l 1 Haziran’da İzmir’le uçuşlara başladık. Doluluk oranlarımız aşama aşama artacak. İlk uçuşlarımız morallerimizi arttırdı. Trabzon uçağımızın doluluğu yüzde 70 idi. Diğer uçaklarımızda bu oran yüzde 50 idi. Yarın uzun mesafe uçuşları açıyoruz. Erzurum, Van, Kars uçaklarımızın yüzde 100 dolacağını öngörüyoruz.

l Covid-19 sürecinde günlük 200-300 rezervasyon alıyorduk. Şu anda 10 bin rezervasyon alıyoruz. Rezervasyon tarafında 50 kat artış var ki, bu umut verici. Geçen senenin aynı dönemine göre de yüzde 50 seviyesindeyiz.

l Covid-19’a karşı hem müşterilerimiz hem çalışanlarımız çok dikkatliler, temkinliler. Yolcularımız havalimanına maskelerle geliyorlar. Görevli arkadaşlarımız da gerek terminalde gerekse uçaklarda maskeler ve eldivenlerle hizmet veriyorlar.

Sosyal mesafe korunuyor

l İlk uçuşlarımızda sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyulduğunu görüyoruz. Müşterilerimizin kurallara uygun bir şekilde koltuklarına oturtulduklarını müşahede ediyoruz.

l Bagaj konusunda çok hassasız. Malum, kabin bagajı 4 kilogramla sınırlandırıldı. Bu sınırlamaya uyuyoruz.

l Uçaklara taşınabilir lap top ve sırt çantalarını alıyoruz.

l Bir müşterimizin bagajının diğer müşterimizinkiyle temasını önlemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın bagajlarla temasını engellemeyi hedefliyoruz. Bagaj kurallarına müşterilerimiz riayet ediyorlar.

l Hijyene büyük önem veriyoruz. Uçaklarımız gayet güvenli ve temiz. Hijyen kurallarına yolcularımız dikkat ediyorlar. Bu memnuniyet verici.

Sıkıntılar kısa sürede atlatılacak

l Dış hat seferlerimiz 10-15 Haziran’da başlayabilir. İnşallah, turistler ülkemize gelmeye devam edecekler.

l Uluslararası havacılık otoritesi hijyen ve temizlik kurallarını ilan etti. Bu kuralar ışığında hava sahaları tek tek açılacak.

l Bazı ülkelerde hemen bazı ülkelerde ise yavaş yavaş uçuşlar başlayacak.

l Ülkemiz, Covid-19’a karşı amansız bir mücadele verdi. İnşallah bu sıkıntılı dönem de atlatılacak.

l Covid-19’la mücadeleye biz de katkıda bulunduk. Hiç durmadan çalıştık. Yeni uçaklarımızı almaya devam ettik. Bu çalışmalarımızın karşılığını alacağız.