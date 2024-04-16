Uçak yetmiyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı istatistikleri paylaştı! Uçaklar yeniden uçuşuna hazırlanıyor

Muş Havalimanı, Mart ayında rekor kırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 2024 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Açıklanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Muş Sultan Alparslan Havalimanı’nın mart ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 234’e ulaştığı, bu sayede 35 bin 961 yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attığı belirtildi.

Ayrıca kargo, posta ve bagaj şeklindeki yük trafiği ise mart ayında toplamda 276 ton oldu.

Bu yılın ilk üç aylık döneminde ise Muş Sultan Alparslan Havalimanı’ndaki yolcu trafiği 114 bin 403, uçak trafiği 698, yük trafiği de 955 ton olarak gerçekleşti.

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